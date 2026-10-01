A Milli Takım'da Can Uzun şoku: Son antrenmanda yer almadı

A Milli Takım'ın maç öncesi kamp çalışmaları sürerken kadrodan gelen haberler teknik heyeti ve futbolseverleri endişelendirdi. İstanbul'daki hazırlıkların son etabında sahaya çıkması beklenen genç hücum oyuncusu Can Uzun'un antrenmanda yer almadığı görüldü.

AĞRI GEREKÇESİYLE İDMANA ÇIKMADI

Edinilen bilgilere göre Can Uzun, idman öncesinde ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı. Sağlık ekibinin oyuncunun durumuyla ilgili detaylı kontrolleri sürdürdüğü öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU NETLİK KAZANACAK

Genç futbolcunun milli takımdaki durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi. Teknik heyet, oyuncunun sakatlığının ciddiyetine göre maç kadrosu planlamasını gözden geçirecek.