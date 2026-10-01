SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım'da Can Uzun şoku: Son antrenmanda yer almadı

A Milli Takımımızın hazırlıkları kapsamında İstanbul'da gerçekleştirilen son idmanda Can Uzun gelişmesi yaşandı. Genç futbolcunun antrenman öncesinde hissettiği ağrı nedeniyle çalışmaya katılmadığı bildirildi.

A Milli Takım'da Can Uzun şoku: Son antrenmanda yer almadı
Emre Şen
Can Uzun

Can Uzun

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Eintracht Frankfurt
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Takım'ın maç öncesi kamp çalışmaları sürerken kadrodan gelen haberler teknik heyeti ve futbolseverleri endişelendirdi. İstanbul'daki hazırlıkların son etabında sahaya çıkması beklenen genç hücum oyuncusu Can Uzun'un antrenmanda yer almadığı görüldü.

AĞRI GEREKÇESİYLE İDMANA ÇIKMADI

A Milli Takım da Can Uzun şoku: Son antrenmanda yer almadı 1

Edinilen bilgilere göre Can Uzun, idman öncesinde ağrı hissettiği için tedbir amaçlı olarak çalışmada yer almadı. Sağlık ekibinin oyuncunun durumuyla ilgili detaylı kontrolleri sürdürdüğü öğrenildi.

SAĞLIK DURUMU NETLİK KAZANACAK

A Milli Takım da Can Uzun şoku: Son antrenmanda yer almadı 2

Genç futbolcunun milli takımdaki durumunun yapılacak tetkiklerin ardından netleşeceği belirtildi. Teknik heyet, oyuncunun sakatlığının ciddiyetine göre maç kadrosu planlamasını gözden geçirecek.

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

250.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı ON'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray'da Victor Osimhen'den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?Galatasaray'da Victor Osimhen'den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Fenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda son 16 turuna yükseldiFenerbahçe, UEFA Kadınlar Avrupa Kupası’nda son 16 turuna yükseldi
Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım Spor Haberleri son dakika spor haberleri Can Uzun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer gözaltına alındı!

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İstanbul uçağında kabus! Önce yanındaki kadını sonra kabin memurunu ısırdı

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

İşte eski hakem Ali Tuna'nın ifadesi! E.Toroğlu ile A.Çakar iddiası

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Gülşen Bubikoğlu yazı bitirmedi! Yıllara meydan okuyor

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta yeni dönem: Kademeli ÖTV! Benzin, motorin, LPG'de zam belli oldu

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

Akaryakıtta eşel mobil sisteminin uygulanması sona erdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.