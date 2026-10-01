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Galatasaray'da Victor Osimhen'den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Süper Lig'de zirve mücadelesi veren Galatasaray'da sakatlığı süren Victor Osimhen'in tedavi süreci devam ediyor. Milli arayı yoğun bir tempoda geçiren Nijeryalı golcünün, teknik direktör Okan Buruk'un kararıyla Kasımpaşa karşılaşmasında forma giymesinin zor olduğu öğrenildi.

Galatasaray'da Victor Osimhen'den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında hanesine 13 puan yazdıran sarı-kırmızılı ekip, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Galatasaray, yarın saat 17.30'da Pendik Belediye Stadı'nda Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a konuk olacak. Takımda hazırlıklar sürerken, gözler 4 Eylül'deki Başakşehir karşılaşmasından bu yana sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan Victor Osimhen'e çevrildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE MİLLİ ARASI ÇALIŞMALARI

Galatasaray da Victor Osimhen den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı? 1

Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçıran, ayrıca Nijerya Milli Takımı kampına da dahil edilmeyen 27 yaşındaki futbolcu, milli aradaki boşluğu tedavi sürecini hızlandırmak için kullandı. Günlük özel programlar eşliğinde çalışan yıldız oyuncunun fiziksel olarak toparlanması hedeflendi.

OKAN BURUK'TAN RİSK ALMAMA KARARI

Galatasaray da Victor Osimhen den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı? 2

Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığının nüksetmemesi ve tamamen hazır hale gelmesi amacıyla Victor Osimhen'i Kasımpaşa maçında sahaya sürmeyi planlamadığı belirtildi. Teknik heyet, golcü futbolcuyu risk etmeyerek tamamen iyileştikten sonra formasına kavuşturmayı amaçlıyor.

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