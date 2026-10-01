Galatasaray'da Victor Osimhen'den son dakika haberi: Kasımpaşa maçında oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in ilk 6 haftasında hanesine 13 puan yazdıran sarı-kırmızılı ekip, milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiriyor. Galatasaray, yarın saat 17.30'da Pendik Belediye Stadı'nda Trendyol 1. Lig takımı Pendikspor'a konuk olacak. Takımda hazırlıklar sürerken, gözler 4 Eylül'deki Başakşehir karşılaşmasından bu yana sakatlığı dolayısıyla formasından uzak kalan Victor Osimhen'e çevrildi.

TEDAVİ SÜRECİ VE MİLLİ ARASI ÇALIŞMALARI

Sporting, Kocaelispor ve Trabzonspor maçlarını kaçıran, ayrıca Nijerya Milli Takımı kampına da dahil edilmeyen 27 yaşındaki futbolcu, milli aradaki boşluğu tedavi sürecini hızlandırmak için kullandı. Günlük özel programlar eşliğinde çalışan yıldız oyuncunun fiziksel olarak toparlanması hedeflendi.

OKAN BURUK'TAN RİSK ALMAMA KARARI

Teknik direktör Okan Buruk'un, sakatlığının nüksetmemesi ve tamamen hazır hale gelmesi amacıyla Victor Osimhen'i Kasımpaşa maçında sahaya sürmeyi planlamadığı belirtildi. Teknik heyet, golcü futbolcuyu risk etmeyerek tamamen iyileştikten sonra formasına kavuşturmayı amaçlıyor.