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A Milli Takım'da Cem Yılmaz sürprizi

29.05.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele edecek A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la neşeli bir akşam geçirdi.

A Milli Takım'da Cem Yılmaz sürprizi

A Milli Takım, ünlü komedyen Cem Yılmaz ile neşeli bir akşam geçirdi. Teknik ekip ve futbolcular, aileleriyle birlikte, milli takımın kamp yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort'te Cem Yılmaz'ı sahnede izledi.

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Milli Takım resmi sponsorlarından Opet'in düzenlediği etkinlikte Cem Yılmaz ve Opet, "Güle güle gidin, güle güle gelin" sloganı ile ay-yıldızlı ekibe EURO 2020'de başarılar diledi.

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A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, takım kaptanı Burak Yılmaz ve oyuncular, Cem Yılmaz'a sahnede imzalı Milli Takım forması hediye ettiler.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAFLAR: AA

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Anahtar Kelimeler:
Şenol Güneş Cem Yılmaz
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