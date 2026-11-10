Fenerbahçe'de iyi oynadı ama formayı kaybediyor! Emre Belözoğlu'ndan zorunlu karar

Fenerbahçe'de milli ara sonrası savunma hattında önemli bir değişiklik yaşanacak. Emre Belözoğlu'nun performansından memnun olduğu genç futbolcu, beklenen dönüşle birlikte formaya veda edecek.
Fenerbahçe'nin savunma hattındaki önemli isimlerinden Nathan Ake, yaşadığı sakatlığı atlatarak takımla çalışmalara dönmeye hazırlanıyor. Tecrübeli futbolcunun milli ara sonrasında oynanacak Kocaelispor karşılaşmasında ilk 11'de görev alması bekleniyor.
Ake'nin dönüşüyle birlikte Emre Belözoğlu'nun savunmanın merkezinde Milan Skriniar ile Hollandalı oyuncuyu birlikte oynatmayı planladığı belirtiliyor.
Nathan Ake'nin forma giyemediği dönemde savunmada görev alan Oppong, sergilediği futbolla teknik heyetin beğenisini kazandı. Genç futbolcu, kendisine verilen şansı iyi değerlendirerek ilk 11'deki yerini korumak adına önemli bir performans ortaya koydu.
Ancak Ake'nin tamamen hazır hale gelmesiyle birlikte Oppong'un yeniden yedek kulübesine çekilmesi bekleniyor. Emre Belözoğlu'nun genç oyuncunun performansından memnun olmasına rağmen savunmada tecrübeli isimleri tercih edeceği ifade ediliyor.
Milli aranın ardından Kocaelispor'a konuk olacak Fenerbahçe'de savunmanın göbeğinde Skriniar ve Ake ikilisinin görev yapması bekleniyor. Böylece sarı-lacivertliler, iki önemli savunmacısının birlikteliğiyle ideal savunma düzenine yeniden kavuşacak.
Oppong'un ise ilk 11 dışında kalmasına rağmen sezonun geri kalanında savunma rotasyonunda önemli bir alternatif olması bekleniyor.
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