Sane depremi Galatasaray'a transfer yaptıracak! Napoli'deki kriz transfer fırsatına dönüştü

Galatasaray'da devre arası transfer dönemi öncesinde kanat hattında dikkat çeken bir değişim yaşanabilir. Leroy Sane için ayrılık ihtimali gündeme gelirken, Napoli'de sorun yaşayan Noa Lang'ın adı sarı-kırmızılılarla anılmaya başladı.

LEROY SANE İÇİN DEVRE ARASINDA AYRILIK İHTİMALİ

Galatasaray'da şu ana kadar beklentilerin uzağında kalan Leroy Sane hakkında Almanya'dan dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. Sky DE'nin haberine göre, hem sarı-kırmızılı kulübü hem de Alman futbolcuyu tatmin edecek bir teklifin ortaya çıkması durumunda devre arasında yollar ayrılabilir.

2025 yazında Galatasaray'a transfer olan Sane, yıllık 9 milyon euro net maaşın yanı sıra 3 milyon euro sadakat primi kazanıyor. Alman futbolcunun sarı-kırmızılı kulübe yıllık toplam maliyeti 12 milyon euroya ulaşıyor.

SANE'NİN YERİNE NOA LANG İDDİASI

Galatasaray'ın transfer gündemindeki bir diğer isim ise Napoli'de forma giyen Noa Lang oldu. İtalyan ekibinde taraftarlarla yaşadığı gerilimin ardından Hollandalı futbolcunun takımdan ayrılabileceği iddiaları güç kazandı.

Lang'ın sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşım da Galatasaray taraftarlarının ilgisini çekti. Paylaşımın altına çok sayıda sarı-kırmızılı taraftar yorum bırakarak Hollandalı futbolcuya destek mesajları gönderdi.

LAZIO MAÇINDA TARAFTARLARLA TARTIŞMA YAŞADI

Napoli'nin Lazio ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşmada Noa Lang, takımının golünde asisti yapan isimdi. Ancak golün ardından tribünlere yönelik kulağını gösteren bir harekette bulunması, taraftarların tepkisine neden oldu.

Maçın ardından da devam eden gerilimin, Hollandalı futbolcunun Napoli'deki geleceğini etkileyebileceği ileri sürüldü. İtalyan basınında Lang'ın ara transfer döneminde takımdan ayrılma ihtimalinin arttığı belirtilirken, Galatasaray'ın da bu gelişmeleri yakından takip ettiği ve devre arasında teklif yapabileceği iddia edildi.