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A Milli Takım'da Emre Belözoğlu, Fransa maçında yok

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 12.10.2019 12:46 | Son Güncelleme

EURO 2020 Elemeleri H Grubu'nda 14 Ekim Pazartesi günü Fransa'ya konuk olacak A Milli Futbol Takımı'nın tecrübeli futbolcusu Emre Belözoğlu, sakatlığından dolayı bu maçta oynamayacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre sakatlığı nedeniyle sabahki idmanda yer alamayan Emre Belözoğlu'nun çekilen röntgen ve ultrason sonuçlarının ardından sol kaburgasında kırık olduğu tespit edildi.

Emre Belözoğlu, kendi isteği doğrultusunda bu önemli müsabakada takım arkadaşlarının yanında olmak istediğinden, tedavi sürecini A Milli Takım kampında sürdürecek.

Bu arada kulüp takımında karın kasıyla ilgili yaşamış olduğu sakatlıkla ilgili şikayetleri artan Efecan Karaca ile sol kasığındaki şikayet nedeniyle tedbir amaçlı antrenmanlara katılmayan Abdulkadir Parmak'ın tedavileri sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2020 avrupa şampiyonası h grubu emre belözoğlu Fransa

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
fetöcü emre ne işi var milli takımda
Ya ne yaptı maçta Allah aşkına adam sürekli sakatlanıyor yerine genç birini koysanıza. Sırf ttf ve fenerasyon istiyor diye kadroda
ADAM RESMEN BENİM MİLADIM DOLDU OYNAMAK İSTESEM BİLE VÜCUT İZİN VERMİYOR DİYOR HALA EMRE DİYORSUNUZ
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