A Milli Takım Dünya Kupası geniş kadrosu açıklandı!

2026 FIFA Dünya Kupası’nda mücadele edecek A Millî Takımımızın geniş kadrosu açıklandı.

Burak Kavuncu

ADAY KADRO AÇIKLANDI!

GALATASARAY VE FENERBAHÇE’DEN 6'ŞAR YILDIZ GİDİYOR!

Zirve yarışının ezeli rakipleri, A Milli Takım’ın Dünya Kupası kadrosuna da adeta damga vurdu. Hem Galatasaray hem de Fenerbahçe, ay-yıldızlı ekibin geniş kadrosuna tam 6'şar futbolcu gönderdi.

Galatasaray cephesinde kale ve savunma güvenliği ile dinamik hücum hattı milli takıma taşındı. Sarı-kırmızılılardan; Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Kaan Ayhan, Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün bu tarihi kadroda kendilerine yer buldu.

Fenerbahçe ise güçlü yerli rotasyonuyla Montella'nın en büyük güvencelerinden biri oldu. Sarı-lacivertli ekipten tecrübeli eldiven Mert Günok ile birlikte Çağlar Söyüncü, Mert Müldür, İsmail Yüksek, Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın Dünya Kupası rüyasını yaşamak için geniş kadroya dahil edildi.

BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR DA LİSTEDE!

Kadroda sadece İstanbul’un iki devi değil, diğer büyük güçler de temsil ediliyor. Beşiktaş, kalesini koruyan genç eldiven Ersin Destanoğlu ve orta sahanın maestrosu Orkun Kökçü ile ay-yıldızlıların gücüne güç katacak. Trabzonspor'u ise sergilediği başarılı performansla dikkat çeken Mustafa Eskihellaç geniş kadroda gururla temsil edecek.

KADRODA YER ALMADILAR!

Bertuğ Yıldırım ve Ozan Tufan, A Milli Takım geniş kadrosunda yer almadı.

Türkiye Vincenzo Montella dünya kupası milli takım
