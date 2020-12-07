A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Katar Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakipleri belli oldu! Ülkelerin 6'şarlı ve 5'erli gruplarda yer alacağı Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak. Eleme maçları 2021 mart ile kasım arasında oynanacak. Katar’da 2022 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa Elemeleri şu şekilde oluştu:

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Likneştayn

ŞENOL GÜNEŞ, KURA ÇEKİMİ SONRASI KONUŞTU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Grubu değerlendiren Güneş, "Kura hayırlı olsun. Rakiplerimiz elbette birileri olacaktı. Rakipleri tanımak lazım tabi konuşabilmek için. Üçüncü torbadan güçlü bir Norveç geldi. Cebelitarık ile hiç maç yapmadık. Letonya'ya daha önce kaybettik. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Rakiplere göre çalışacağız, bilgiler toplayacağız, analizler yapacağız. Kadromuz aşağı yukarı belli. Şu zamana kadar oynattığımız oyuncularla, bizim çocuklarımız dediğimiz oyuncularla gruptan çıkmaya çalışacağız." dedi.

Hollanda'nın istemediği bir rakip olduğunu kaydeden teknik adam, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, hatta Almanya ve Portekiz bize daha uygundu. Hollanda son dönemde çok iyi futbol oynadı, yeniden çıkış yapmak istiyor ve ihtiyaçları var. Ama daha önce Fransa'dan biz 2 maçta 4 puan aldık, İzlanda'dan 1 puan aldık. Bütün bunları yapıyoruz, Norveç'i güçlü gördük ama gitti Sırbistan orada yendi. Kendi gerçeğimizi göreceğiz. Yükselen bir değer görmek zorundayız. Hedefimiz Dünya Kupası, önümüze kim çıkarsa yenmek zorundayız." diye konuştu.