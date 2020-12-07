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A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 07.12.2020 20:23 | Son Güncelleme

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde G Grubu'na düşen A Milli Takım'ın rakipleri; Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık oldu.

A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası elemelerinde rakipleri belli oldu!

A Milli Futbol Takımımızın, 2022 Katar Dünya Kupası, Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki rakipleri belli oldu! Ülkelerin 6'şarlı ve 5'erli gruplarda yer alacağı Avrupa Elemeleri'nde gruplarını ilk sırada tamamlayan takımlar Dünya Kupası vizesi alacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak. Grup maçları çift maç üzerinden oynanacak. Eleme maçları 2021 mart ile kasım arasında oynanacak. Katar’da 2022 yılında düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası öncesinde Avrupa Elemeleri şu şekilde oluştu:

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İŞTE GRUP EŞLEŞMELERİ

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksenburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çek Cumhuriyeti, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Likneştayn

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ŞENOL GÜNEŞ, KURA ÇEKİMİ SONRASI KONUŞTU

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Dünya Kupası Elemeleri kura çekimi sonrasında açıklamalarda bulundu.

Grubu değerlendiren Güneş, "Kura hayırlı olsun. Rakiplerimiz elbette birileri olacaktı. Rakipleri tanımak lazım tabi konuşabilmek için. Üçüncü torbadan güçlü bir Norveç geldi. Cebelitarık ile hiç maç yapmadık. Letonya'ya daha önce kaybettik. Hedefimiz Dünya Kupası'na katılmak. Rakiplere göre çalışacağız, bilgiler toplayacağız, analizler yapacağız. Kadromuz aşağı yukarı belli. Şu zamana kadar oynattığımız oyuncularla, bizim çocuklarımız dediğimiz oyuncularla gruptan çıkmaya çalışacağız." dedi.

Hollanda'nın istemediği bir rakip olduğunu kaydeden teknik adam, "Bana göre Fransa, Hırvatistan, Danimarka, hatta Almanya ve Portekiz bize daha uygundu. Hollanda son dönemde çok iyi futbol oynadı, yeniden çıkış yapmak istiyor ve ihtiyaçları var. Ama daha önce Fransa'dan biz 2 maçta 4 puan aldık, İzlanda'dan 1 puan aldık. Bütün bunları yapıyoruz, Norveç'i güçlü gördük ama gitti Sırbistan orada yendi. Kendi gerçeğimizi göreceğiz. Yükselen bir değer görmek zorundayız. Hedefimiz Dünya Kupası, önümüze kim çıkarsa yenmek zorundayız." diye konuştu.

"POLİTİK DURUMLAR GRUPLARI ETKİLEDİ"

Kura çekiminin ardından açıklamada bulunan Hollandalı efsane isimlerden Rafael van der Vaart, Hollanda’nın grupta favori olarak gözüktüğünü ancak grubun da oldukça zorlu olduğunu ifade ederek, "Hollanda, oldukça iyi takımlarla eşleşti. Hollanda’da Türkiye çok sevilir. İlginç bir grup oldu" açıklamasını yaptı.

Gruplarda yer alan takımlar, eşleşmelere göre farklı gruplarda yer aldı. Belarus, aşırı kış koşulları nedeniyle D Grubu yerine E Grubu’nda yer aldı. D Grubu’nda kış koşullarının zorlu geçtiği bir başka ülke Finlandiya yer aldığı için böyle bir uygulama yapıldı. Kosova da A Grubu yerine B Grubu’nda yer aldı. A Grubu’nda Sırbistan yer aldığı için ve iki ülke arasındaki politik durumdan dolayı bu uygulama yapıldı.


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Okuyucu Yorumları 37 yorum
Türkiye'nin İlk Defa Ciddi Ciddi Şansı Var... Biraz Akıllı Oynasalar Şansını Son Maçlara Bırakmazlar.
Acunun memleketi yni yardım ettigi ülke hollanda çıktı ilk gruprtan bize acun hangi ülkeyi tutacak acaba
Fark etmez hepsini ezecez inşallah....
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