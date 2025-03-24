SPOR

71
62
51
44
44
38
37
36
35
35
33
33
31
31
30
27
27
19
0
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İspanya oldu

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İspanya oldu

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
24.03.2025 09:07
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’ndeki son rakibi İspanya oldu. Ay-yıldızlar elemelerde mücadele edeceği E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası elemelerindeki son rakibi İspanya oldu

UEFA Uluslar Ligi’nde çeyrek final ikinci karşılaşmaları bugün oynanan 4 maçla tamamlanırken, adını yarı finale yazdıran 4 ülke de belli oldu. Öte yandan aralık ayında yapılan 2026 Dünya Kupası elemeleri kura çekimi sonrası Türkiye’nin rakipleri belirlenirken, muhtemel son rakibi de İspanya - Hollanda müsabakası sonrası netlik kazandı.

Hollanda’da oynanan ilk maçta sahadan 2-2’lik eşitlikle ayrılan taraflar, Camp de Mestalla’da kozlarını paylaştı. Fransız hakem Clement Turpin’in düdük çaldığı müsabakada İspanyollar 8. dakikada Oyarzabal’ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarısı bu sonuçla geçilen maçta Hollanda 54’te penaltıdan Memphis Depay ile eşitliği yakaladı. Oyarzabal 67. dakikada kendisinin ve takımının ikinci golünü atarken, 79’da Ian Maatsen, Hollanda adına yeniden beraberlik golünü kaydeden isim oldu. Normal süresi 2-2’lik eşitlikle tamamlanırken, ilk maçta alınan 2-2’lik beraberlikle uzatmalara gidildi. Karşılaşmanın 103. dakikasında savunma arkasına sarkan Lamine Yamal, ceza sahasında yaptığı vuruşla skoru 3-2’ye getirdi. Bu golden 4 dakika sonra Xavi Simons, kaleci Unai Simon’un müdahalesiyle yerde kalırken, Portakallar penaltı kazandı ve Simons topu ağlara gönderdi.

Seri penaltılarda 5-4’lük üstünlük sağlayan İspanya, adını yarı finale yazdırdı.

Ay-yıldızlar elemelerde mücadele edeceği E Grubu’nda Gürcistan, Bulgaristan ve İspanya ile karşı karşıya gelecek.

İSPANYA’NIN ULUSLAR LİGİ YOLU

41448fae-d1ff-4171-86c7-42e6c6af4894

Son Avrupa şampiyonu İspanya, UEFA Uluslar A Ligi 4. Grup’ta mücadele etti. Danimarka, Sırbistan ve İsviçre ile karşılaşan İspanyollar grubu 5 galibiyet, 1 beraberlikle topladığı 16 puanla lider tamamladı. Luis de la Fuente’nin öğrencileri çeyrek finalde Hollanda ile eşleşirken, rakibini elemeyi başardı ve haziran ayında oynanacak yarı finale yükseldi. Öte yandan İspanya’nın resmi maçlarda 21 maçlık yenilmezlik serisi bulunuyor. Bu süreçte 18 galibiyet, 3 beraberlik elde etti.

Millilerin 2026 Dünya Kupası elemeleri fikstürü şöyle:

4 Eylül: Gürcistan - Türkiye
7 Eylül: Türkiye - İspanya
11 Ekim: Bulgaristan - Türkiye
14 Ekim: Türkiye - Gürcistan
15 Kasım: Türkiye - Bulgaristan
18 Kasım: İspanya - Türkiye

Canlı Skor

Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"
A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı! A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye dünya kupası milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Ekrem İmamoğlu'yla ilgili ne konuştu ne paylaşım yaptı! Tutuklandığı gün bakın nerede ortaya çıktı

Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Şişli Belediyesi'nde kayyum dönemi! Polisler binaya girdi

Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"

Arda Güler, maç sonunda Türk halkına seslendi! "Türkiye forması giyen hiç kimse bunlardan korkmaz!"

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

TV8'den Türkiye maçı oynanırken tarihi açıklama! "Maçı bilerek gecikmeli yayınlıyoruz"

Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi! Real Madrid'den Türk taraftarları çıldırtacak hamle

Arda Güler'in kariyeri tehlikeye girdi! Real Madrid'den Türk taraftarları çıldırtacak hamle

A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı!

A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Geri ödemesiz 20.000 TL nakit fırsatı burada!

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

Bahar Fırsatları'nın yıldız markaları burada! İşte %50'yi aşan indirimler

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.