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A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Türkiye'yi seçti, ilk kez çağrıldı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
08.11.2024 18:32
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A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde Galler ve Karadağ ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım'ın aday kadrosu açıklandı! Türkiye'yi seçti, ilk kez çağrıldı

A Milli Takımımızın, UEFA Uluslar B Ligi'nde oynayacağı Galler ve Karadağ maçlarının aday kadrosu duyuruldu.

DENİZ GÜL'DEN BİR İLK

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28 futbolcunun bulunduğu A Milli Takım aday kadrosunda, Doğan Alemdar, İrfan Can Kahveci, Ozan Kabak ve Yusuf Yazıcı sakatlıkları sebebiyle yer almadı.

Kariyerini Portekiz’in Porto kulübünde sürdüren ve daha önce genç milli düzeyde İsveç’i temsil eden Deniz Gül ile Belçika’nın Westerlo ekibinde forma giyen Doğucan Haspolat, ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edildi.

11 KASIM'DA TOPLANACAKLAR

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A Milli Takım’a davet edilen oyuncular, 11 Kasım Pazartesi günü saat 12.00’de TFF’nin Riva’daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde toplanacak. İlk çalışmasını da aynı gün saat 18.30’da yapacak Ay-Yıldızlılar, Galler karşılaşmasının hazırlıklarını hafta boyunca bu tesiste sürdürecek.

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Vincenzo Montella A Milli Takım UEFA Uluslar Ligi aday kadrosu
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