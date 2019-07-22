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A Milli Takım'ın Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da oynanacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 22.07.2019 18:23 | Son Güncelleme

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda kendi sahasında oynayacağı Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçlarının yerleri belli oldu.

A Milli Takım'ın Andorra, Arnavutluk ve İzlanda maçları İstanbul'da oynanacak

A Milli Futbol Takımı'nın 2020 UEFA Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda Andorra, Arnavutluk ve İzlanda ile yapacağı maçlar İstanbul'da oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Türkiye ile Andorra arasında 7 Eylül Cumartesi günü oynanacak mücadele Vodafone Park ev sahipliğinde yapılacak.

Ay-yıldızlıların Arnavutluk ile 11 Ekim Cuma günü yapacağı karşılaşma ise Ülker Stadı'nda oynanacak.

Millilerin İzlanda ile 14 Kasım Perşembe günü yapacağı müsabaka ise Türk Telekom Stadı'nda gerçekleşecek.

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Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı EURO 2020 Elemeleri

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
çok yanlış bi karar bence acilen bu karardan dönülmesi lazım
hayırdır müjde ? anadolunun ne zararını görmüşler gayet güzel destek gördüler milliler dediğiniz istanbulun takımı mı?
Kötü dönemde protestolardan kaçmak için Anadolu tercih edilmişti. Umarım bu güzel hava devam eder. İstanbulun baskılı havasını yakalarız. Hayırlısı olsun. Anadolumun her şehri güzel ama İstanbul'da maç izlemek tüm vatandaşlarımıza nasip olur inşAllah.
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