A Milli Takım'ın Andorra maçı İstanbul'da oynanacak

TFF, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ile yapacağı karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Türkiye, böylece 5 yıl sonra İstanbul'da bir maçta boy gösterecek. Andorra ile 7 Eylül tarihinde oynanacak maçın hangi stadyumda olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

