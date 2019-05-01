A Milli Takım'ın Andorra maçı İstanbul'da oynanacak

TFF, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ile yapacağı karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasına karar verdi.
Türkiye, böylece 5 yıl sonra İstanbul'da bir maçta boy gösterecek. Andorra ile 7 Eylül tarihinde oynanacak maçın hangi stadyumda olacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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