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A Milli Takım'ın Andorra maçı İstanbul'da oynanacak

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 01.05.2019 20:38 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takımımızın EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül'deki Andorra maçının İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

A Milli Takım'ın Andorra maçı İstanbul'da oynanacak

TFF, A Milli Futbol Takımımızın EURO 2020 elemelerinde 7 Eylül'de Andorra ile yapacağı karşılaşmanın İstanbul'da oynanmasına karar verdi.

Türkiye, böylece 5 yıl sonra İstanbul'da bir maçta boy gösterecek. Andorra ile 7 Eylül tarihinde oynanacak maçın hangi stadyumda olacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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Anahtar Kelimeler:
EURO 2020 Elemeleri a milli futbol takımı andorra

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Vodafone Park'ta oynanmalı.
istanbulun malları yine kendi tuttuğu takımdan olmayan oyuncuları yuhalarlar.
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