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A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

19.05.2021 22:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Takım'ın Euro 2020 öncesinde ilk kamp süreci Antalya'da başladı.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası hazırlıkları başladı

A Milli Takım, kamptaki ilk çalışmasını konaklama yaptığı Regnum Carya Golf & Spa Resort’un sahasında gerçekleştirdi. Teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde saat 19.00'da başlayan antrenmandan önce 19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle teknik heyet, oyuncular ve personel Türk bayrağıyla bu önemli bayramı kutladılar. Antrenmanda, ısınma hareketlerinin ardından pas ve dar alan oyunları üzerine çalışmalar yapıldı. İdmanda henüz ligleri bitmeyen futbolcular ile kupa törenine katılan Beşiktaş’tan gelecek oyuncular ise yer almadı.

Ay Yıldızlı ekibin antrenmanında şu isimler yer aldı: “Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan, Mahmut Tekdemir, Taylan Antalyalı, Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür, Halil Akbunar, Cengiz Ünder, Efecan Karaca ve Halil Dervişoğlu.”

Öte yandan, İrfan Can Kahveci, düz koşu ile antrenmanı tamamlarken, Umut Meraş da antrenman sonrası kampa katıldı.

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