SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu!

A Milli Takım'ın UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu.

A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu!
Burak Kavuncu

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu. Türkiye, Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak.

BELÇİKA MAÇI İZMİR'DE

A Milli Takım ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu! 1

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda A Ligi 1. Grup'taki Belçika karşılaşmasını 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, bu karşılaşmayla birlikte A Milli Takım'a üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

GÜRSEL AKSEL'DE ÜÇÜNCÜ MİLLİ MAÇ

A Milli Takım ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu! 2

Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce A Milli Takım'ın iki karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Milliler, 14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

FRANSA DEPLASMANINDA ADRES BORDEAUX

A Milli Takım ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu! 3

A Milli Takım, gruptaki son maçında ise Fransa'ya konuk olacak. Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 22.45 olarak açıklandı.

MİLLİLERİ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

A Milli Takım ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu! 4

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, kasım ayında önce İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından Fransa deplasmanına çıkacak.

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bugün hangi maçlar var?Bugün hangi maçlar var?
Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyorYılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.