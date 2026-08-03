A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım'ın kasım ayında oynayacağı Belçika ve Fransa maçlarının stadyumları belli oldu. Türkiye, Belçika'yı İzmir'de ağırlayacak.

BELÇİKA MAÇI İZMİR'DE

Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi 2026/27 sezonunda A Ligi 1. Grup'taki Belçika karşılaşmasını 12 Kasım Perşembe günü Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynayacak. Mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Gürsel Aksel Stadyumu, bu karşılaşmayla birlikte A Milli Takım'a üçüncü kez ev sahipliği yapacak.

GÜRSEL AKSEL'DE ÜÇÜNCÜ MİLLİ MAÇ

Göztepe'nin iç saha maçlarını oynadığı Gürsel Aksel Stadyumu, daha önce A Milli Takım'ın iki karşılaşmasına ev sahipliği yaptı.

Milliler, 14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar Ligi'nde Litvanya'yı 2-0, 9 Eylül 2024'te ise İzlanda'yı 3-1 mağlup etti.

FRANSA DEPLASMANINDA ADRES BORDEAUX

A Milli Takım, gruptaki son maçında ise Fransa'ya konuk olacak. Türkiye ile Fransa arasındaki mücadele 16 Kasım Pazartesi günü Bordeaux'daki Atlantique Stadyumu'nda oynanacak.

Karşılaşmanın başlama saati ise TSİ 22.45 olarak açıklandı.

MİLLİLERİ ZORLU FİKSTÜR BEKLİYOR

Tarihinde ilk kez UEFA Uluslar Ligi'nde A Ligi'nde mücadele edecek A Milli Takım, kasım ayında önce İzmir'de Belçika'yı ağırlayacak, ardından Fransa deplasmanına çıkacak.