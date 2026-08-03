SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol

Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Celtic-Dundee

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Celtic ile Dundee takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30

Inhulets-FC Polissya Zhytomyr 2

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Inhulets ile FC Polissya Zhytomyr 2 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00

Vestri-Grótta

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Etar-Yantra

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Yantra takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45

Pirin Blagoevgrad-CSKA Sofya II

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Pirin Blagoevgrad ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Ludogorets II-Lokomotif Gorna

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Ludogorets II ile Lokomotif Gorna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00

Tukums 2000-2-JDFS Alberts

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile JDFS Alberts takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Transinvest-2-Babrungas

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Transinvest-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Inter Bratislava-Zilina II

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Inter Bratislava ile Zilina II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Kuruvchi Kokand 1912-Termez Surkhon

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Termez Surkhon takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30

FC AGMK-Nasaf Qarshi

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan FC AGMK ile Nasaf Qarshi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00

Dinamo Samarkand-Neftchi Fargona

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Neftchi Fargona takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30

Ufa-Kamaz

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ufa ile Kamaz takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00

Veles Moskova-Rotor Volgograd

03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Veles Moskova ile Rotor Volgograd takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

Yeni müşterilere özel %1,99 faizli 50.000 TL fırsatı

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
A Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumu açıklandıA Milli Takım'ın Belçika ve Fransa maçlarının stadyumu açıklandı
Yılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyorYılın transferi! Mohamed Salah İstanbul'a geliyor
Anahtar Kelimeler:
futbol maç,
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Mardin'de korkunç olay! Araca binip uyuyakaldı: 4 yaşındaki Muhammed'ten kahreden haber

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Son dakika: Erdal Beşikçioğlu tutuklandı

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Galatasaray'da Rennes maçı sonrası protestolar eşliğinde vahim tablo...

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Gösteriler tek tek ertelendi! İlker Ayrık'tan üzen haber

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Akaryakıtta yeni zam dalgası! Tabelalar bir kez daha değişiyor

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

Petrol sert düştü, altın yükseldi: 'Olumlu ama temkinli bir başlangıç'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.