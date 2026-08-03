Bugün hangi maçlar var? 03 Ağustos Pazartesi 2026 günün maç programı, saatleri ve kanalları

Celtic-Dundee
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İskoçya Premier Ligi liginde oynanacak olan Celtic ile Dundee takımları arasındaki maçın başlama saati 21:30
Inhulets-FC Polissya Zhytomyr 2
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Ukrayna 2. Ligi liginde oynanacak olan Inhulets ile FC Polissya Zhytomyr 2 takımları arasındaki maçın başlama saati 13:00
Vestri-Grótta
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde İzlanda 1. Ligi liginde oynanacak olan Vestri ile Grótta takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Etar-Yantra
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Etar ile Yantra takımları arasındaki maçın başlama saati 18:45
Pirin Blagoevgrad-CSKA Sofya II
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Pirin Blagoevgrad ile CSKA Sofya II takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Ludogorets II-Lokomotif Gorna
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Bulgaristan 2. Ligi liginde oynanacak olan Ludogorets II ile Lokomotif Gorna takımları arasındaki maçın başlama saati 20:00
Tukums 2000-2-JDFS Alberts
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Letonya 1. Ligi liginde oynanacak olan Tukums 2000-2 ile JDFS Alberts takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Transinvest-2-Babrungas
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Litvanya 1. Ligi liginde oynanacak olan Transinvest-2 ile Babrungas takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Inter Bratislava-Zilina II
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Slovakya 2. Ligi liginde oynanacak olan Inter Bratislava ile Zilina II takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Kuruvchi Kokand 1912-Termez Surkhon
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Kuruvchi Kokand 1912 ile Termez Surkhon takımları arasındaki maçın başlama saati 17:30
FC AGMK-Nasaf Qarshi
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan FC AGMK ile Nasaf Qarshi takımları arasındaki maçın başlama saati 18:00
Dinamo Samarkand-Neftchi Fargona
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Özbekistan Süper Ligi liginde oynanacak olan Dinamo Samarkand ile Neftchi Fargona takımları arasındaki maçın başlama saati 18:30
Ufa-Kamaz
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Ufa ile Kamaz takımları arasındaki maçın başlama saati 17:00
Veles Moskova-Rotor Volgograd
03 Ağustos Pazartesi 2026 tarihinde Rusya 1. Ligi liginde oynanacak olan Veles Moskova ile Rotor Volgograd takımları arasındaki maçın başlama saati 19:30
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