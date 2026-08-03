Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi play-off turundaki olası rakibi belli oldu!

Fenerbahçe, Sturm Graz'ı elemesi halinde Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak. Sarı-lacivertliler ilk maçı Kadıköy'de oynayacak.

ÖNCE STURM GRAZ ENGELİ

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turunda Sturm Graz ile karşılaşacak Fenerbahçe, Avusturya ekibini elemesi halinde play-off turuna yükselecek. Sarı-lacivertlilerin bu turdaki rakibi ise Lyon-Sparta Prag eşleşmesinin galibi olacak.

İLK MAÇ KADIKÖY'DE

Fenerbahçe'nin play-off turuna kalması halinde ilk karşılaşma 18 veya 19 Ağustos'ta Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertliler rövanş mücadelesinde ise 25 veya 26 Ağustos'ta deplasmana çıkacak.

RAKİP LYON VEYA SPARTA PRAG

Fenerbahçe'nin play-off'taki muhtemel rakipleri:

Lyon - Sparta Prag

Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'nde lig aşamasına kalabilmesi için Sturm Graz'ın ardından bu eşleşmenin galibi karşısında da turu geçmesi gerekecek.