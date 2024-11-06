SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım'ın Karadağ maçının yeri değişti! TFF yeni stadyumu açıkladı

A Milli Takım'ın Karadağ maçının yeri değişti! TFF yeni stadyumu açıkladı

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
06.11.2024 18:53
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki son maçı olan Karadağ - Türkiye karşılaşması, Nikşiç kentindeki Şehir Stadyumu'nda oynanacak.

A Milli Takım'ın Karadağ maçının yeri değişti! TFF yeni stadyumu açıkladı

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım'ın Karadağ ile deplasmanda oynayacağı maçın Podgorica Şehir Stadyumu'ndan Nikşiç Şehir Stadyumu'na alındığını açıkladı.

UEFA tarafından Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yer alan Şehir Stadyumu'nda yapılan denetimler sonucunda, zeminde eylül ayına nazaran iyileşme görülmesine rağmen, mevcut saha koşullarının A Millî düzeyde UEFA müsabakalarına ev sahipliği yapacak seviyede olmadığı belirlendi.

UEFA, bu durum üzerine 16 Kasım'daki Karadağ - İzlanda ve 19 Kasım'daki Karadağ - Türkiye karşılaşmalarının Podgorica Şehir Stadyumu yerine Nikşiç Şehir Stadyumu'nda oynanmasına karar verdi.

19 Kasım Salı günü Karadağ ile Türkiye arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçı TSİ 22.45'te başlayacak ve TV8 ile Exxen platformundan naklen yayınlanacak.

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
a milli futbol takımı
En Çok Okunan Haberler
Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Şehir merkezinde fuhuş! Bir il bunu konuşuyor: Prize kamera yerleştirip herkesi kayda almışlar

Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

Berat Albayrak geri mi dönüyor? Kulisler hareketlendi

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Galatasaray taraftarı hop oturup, hop kalkıyor! Çarpıcı Osimhen iddiasının ardından transfer nöbetine başladılar

Rekora hazırlanıyor: 3 puan tarihe geçirecek

Rekora hazırlanıyor: 3 puan tarihe geçirecek

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım'dan tarihe geçecek sözler! ''Ali Koç teşvik primi verirse dağıtırım! Galatasaraylı olmaktan gurur duyuyorum! Fenerbahçe utanmalı..."

Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen bir teknik direktör yok...

Nuri Şahin, Dortmund'un başında tarihe geçti! Bunu daha önce başarabilen bir teknik direktör yok...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Ünlü markalar, dev indirimler! İşte Gülümseten Kasım'ın yıldızları

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

Adidas Terrex ayakkabılarda Gülümseten Kasım indirimleri

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.