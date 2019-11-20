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A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.11.2019 04:11 | Son Güncelleme

EURO 2020 finallerine katılma başarısı gösteren A Milli Futbol Takımımızın muhtemel rakipleri de belli oldu.

A Milli Takım'ın muhtemel rakipleri belli oldu

EURO 2020 Elemeleri bu akşam oynanan son hafta karşılaşmalarıyla tamamlanırken, play-off'tan gelecek 4 takım haricinde şampiyonaya katılacak 20 takım belirlenmiş oldu.

Ay Yıldızlı ekibimiz kura çekiminde 3. torbada yer alacak. İşte kura çekiminde oluşan torbalar ve Milli Takımımızın muhtemel rakipleri...

  1. Torba: Belçika, İtalya, İngiltere, Almanya, Ukrayna, İspanya

  2. Torba: Fransa, Polonya, İsviçre, Hırvatistan, Hollanda, Rusya

  3. Torba: Portekiz, Danimarka, Türkiye, Avusturya, İsveç, Çekya

  4. Torba: Galler Finlandiya ve play-off'tan gelecek 4 takım

Kura çekimi 30 Kasım'da

EURO 2020 finalleri grup kura çekimi 30 Kasım Cumartesi günü TSİ 20.00'de Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleştirilecek.

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euro 2020 a milli futbol takımı

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Okuyucu Yorumları 5 yorum
belcika-hirvatistan-cekya-finlandiya
kuralar cekilince keske izlandayi yenip grup lideri bitirseydik diyecez.
1. torbadan İngiltere ve Belçika gelmesin kim geliyorsa gelsin. Yanlış anlamayın yememeyecegimizden değil gruplarda gelmesin finallerde bizim cocuklar gerekeni yapar
göreceksiniz Türk'ün gücünü
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