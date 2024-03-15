SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takım kadrosu açıklandı! Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk kez kadroda...

A Milli Takım kadrosu açıklandı! Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk kez kadroda...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
15.03.2024 14:34
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

A Milli Futbol Takımımızın, 22 Mart’ta Macaristan ve 26 Mart’ta Avusturya ile yapacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takım kadrosu açıklandı! Semih Kılıçsoy, Can Uzun, Ahmetcan Kaplan ve Muhammed Şengezer ilk kez kadroda...
Semih Kılıçsoy

Semih Kılıçsoy

TR Türkiye
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

A Milli Futbol Takımı'nın Macaristan ve Avusturya ile oynayacağı hazırlık maçlarının kadrosu açıklandı.

A MİLLİ TAKIM KADROSUNDA İLK KEZ YER ALAN OYUNCULARIMIZ

Semih Kılıçsoy
Can Uzun
Ahmetcan Kaplan
Muhammed Şengezer

ALTAY BAYINDIR YOK

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United'da forma giyen milli kaleci Altay Bayındır, sakatlığı nedeniyle A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında Macaristan ve Avusturya ile yapacağı özel maçlarda forma giyemeyecek.

İngiliz ekibinden yapılan açıklamada, 25 yaşındaki kalecinin, 17 Mart Pazar günü Liverpool'a karşı oynanacak İngiltere Federasyon Kupası (FA Cup) çeyrek final maçında forma giyemeyeceği belirtildi.

Milli kalecinin, kas gerginliği nedeniyle yaklaşık iki hafta sahalardan uzak kalacağı, ayrıca bu nedenle Türkiye'nin Macaristan ve Avusturya ile yapacağı hazırlık maçlarında forma giyemeyeceği ifade edildi.

A Milli Takım, ilk hazırlık müsabakasında 22 Mart Cuma günü Macaristan'a konuk olacak. Maç, başkent Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak. Ay-yıldızlılar, ikinci özel maçında ise 26 Mart Salı günü Avusturya'ya konuk olacak. Maça, başkent Viyana'daki Ernst Happel Stadı ev sahipliği yapacak.

İşte A Milli Takım'ın kadrosu;

Screenshot_1

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!
Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar!Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar!
Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!
Anahtar Kelimeler:
Türkiye Muhammed Şengezer Semih Kılıçsoy Ahmetcan Kaplan a milli futbol takımı aday yaşında maçın da, yapılan açıklama maç,
En Çok Okunan Haberler
Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Rus turistlerin tahtı sallanıyor: O ülkeden akın akın Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'yi sarsan kazada baba Cihantimur'un ifadesi gündem oldu!

Türkiye'yi sarsan kazada baba Cihantimur'un ifadesi gündem oldu!

Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!

Şampiyonlar Ligi'nde erken final eşleşmesi!

Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!

Süper Lig'in 2024-2025 şampiyonuna müjde!

Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar!

Max Kruse'den olay yaratacak itiraflar!

Ali Koç ile Selahattin Baki savcılığa geldi

Ali Koç ile Selahattin Baki savcılığa geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

Isı yalıtımlı, su ve rüzgar geçirmez Columbia mont indirime girdi

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.