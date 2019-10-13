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A Milli Takım, liderlik için sahaya çıkıyor

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:39 | Son Güncelleme

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımı, yarın deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak.

A Milli Takım, liderlik için sahaya çıkıyor

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemelerinde mücadele eden A Milli Takım, H Grubu'ndaki 8. maçında yarın Paris deplasmanında Fransa ile karşılaşacak.

Saint-Denis şehrinde bulunan Stade de France'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.45'te başlayacak. Grupta 7 maçta 6 galibiyet alan ve 1 mağlubiyet yaşayan ay-yıldızlı ekip, 18 puan ile lider durumda bulunuyor. Millilerle aynı puana sahip Fransa ikinci, 12 puanlı İzlanda ise üçüncü sırada yer alıyor. A Milli Takım yarınki zorlu sınavdan üç puanla ayrılıp, grupta zirveye kurulmanın hesaplarını yapıyor.

AY-YILDIZLILARIN 576. MAÇI

A Milli Takım, yarın Fransa ile oynayacağı 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası eleme grubu maçıyla 576. kez sahaya çıkacak. Ay-yıldızlılar, 96 yıllık tarihinde 304'ü resmi, 271'i özel 575 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 133 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi. Milli Takım bu maçlarda 760 gol sevinci yaşarken, 822 golü de kalesinde gördü.

FRANSA İLE 8. RANDEVU

A Milliler, yarın Paris deplasmanında Fransa ile tarihinde 8. kez karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, Fransa'ya karşı oynadığı 7 maçta; 1 galibiyet, 1 beraberlik 5 de mağlubiyet aldı. A Millilerin Fransızlara karşı aldığı tek galibiyeti ise 8 Haziran 2019'da 2020 Avrupa Şampiyonası Grup eleme maçında 2-0'lık skorla almıştı.

SAKATLARIN SON DURUMU

Cuma günü Arnavutluk ile oynanan mücadelede kaburgasından sakatlanan ve kırık tespit edilen Emre Belözoğlu'nun Fransa maçında forma giyemeyeceği açıklandı. Kaptan Belözoğlu'nun kafile ile Fransa'ya gideceği ve takıma moral vereceği belirtilirken, sakatlıkları bulunan Efecan Karaca ile Abdulkadir Parmak'ın ise aday kadrodan çıkarıldığı açıkladın. Öte yandan dün sakatlıkları nedeniyle idmana çıkmayan Kaan Ayhan ve Mahmut Tekdemir'in son durumlarının ise maç saatinde belli olması bekleniyor.

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2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri a milli futbol takımı Fransa

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