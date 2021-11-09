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A Milli Takım sahaya indi

09.11.2021 19:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda son 2 maçında Cebelitarık ve Karadağ ile karşılaşacak olan A Milli Takım, akşam sahada çalışarak hazırlıklarını sürdürdü. Tedavisi süren Cengiz Ünder, çalışmada yer almazken, sahada takım arkadaşlarını izledi.

A Milli Takım sahaya indi

Dünya Kupası Elemeleri G Grubu’nda cumartesi günü Cebelitarık’ı konuk edecek olan A Milli Takım, sahadaki ilk antrenmanını akşam gerçekleştirdi. Dün toplanan ancak salonda çalışmalarını sürdüren Ay-Yıldızlılar, bu akşam basına açık olarak yaptığı antrenmanla sahaya indi. İlk saha çalışması hafif tempoda geçerken, Teknik Direktör Stefan Kuntz, antrenman öncesinde ve idman ortasında futbolcuları sahada toplayarak kısa bir toplantı gerçekleştirdi.

Tedavisi süren Cengiz Ünder, antrenmana katılmazken, bu futbolcu bir süre saha kenarından takım arkadaşlarını takip etti. Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışması yapan futbolculardan, hafta sonunda takımlarında oynayanlar, antrenmanın son bölümünde çalışmayı tamamladı. Diğer futbolcular ise şut çalışması gerçekleştirdi. Yaklaşık 1 saat 10 dakika süren idmanı TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop da takip etti. Milliler, Cebelitarık maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Cebelitarık Türkiye Milli Futbol Takımı
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