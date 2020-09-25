A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: En hazır Galatasaray

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Futbol ortak bir değer ve hazine. Sağlıklı kararlar alındı, ligler bitirildi, yeniden başladı. 2-3 aydır uzun bir süre futbolcular ayrı kaldı. Fiziksel olarak belki gelişim kaydettiler ama maç performansı olarak henüz kaydedilmedi. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görmüş olduk. 1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim"

"EN HAZIR GALATASARAY"

"Şu ana kadar en hazır takım Galatasaray görünüyor. Galatasaray çok dinamik. Başakşehir - Galatasaray maçı fena değildi"

"Oyuncuların performansları da üst seviyede değil. İzleyenlerin keyif almayıp, kaçacağı bir dönem olabilir. Bizlerin de dikkat etmesi gerek"

"HANGİ OYUNCU NE KADAR FORMDA BİLEMİYORUZ"

"Milli maçlar 3 gün içerisinde oynanıyor. Biz daha önce en geç oynadık. Şimdi kampın en yakın günü oynadık. Yine kampımız var. Toplanıp gideceğiz. Rakibi analiz edip kendi oyununuzu oynamak için zamanınız yok"

"Ligler geç başladığı için hangi oyuncu ne kadar formda bilemiyoruz. Oyuncu tatilden gelmiş. İdman, maç yapmamış, transfer yapmamış. Cengiz’i ben biliyorum ama takımında idman yapma şansı olmadı. Hala devam edenler var. 4-5 oyuncunun transferi henüz olmadı. Olabilecek transferler var. Bu oyuncuların bazıları idman yapıyordu, bir kısmı gideceğini bildiği için idman yapmıyordu. Genç oyuncuları takımlarında çalıştığı için oynattım ama beni yanıltan o oldu"