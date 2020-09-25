SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: En hazır Galatasaray

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: En hazır Galatasaray

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 25.09.2020 22:12 | Son Güncelleme

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Süper Lig'den Milli Takım'a kadar birçok konuda beIN SPORTS'a önemli açıklamalarda bulundu.

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: En hazır Galatasaray

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"Futbol ortak bir değer ve hazine. Sağlıklı kararlar alındı, ligler bitirildi, yeniden başladı. 2-3 aydır uzun bir süre futbolcular ayrı kaldı. Fiziksel olarak belki gelişim kaydettiler ama maç performansı olarak henüz kaydedilmedi. Seyircinin ne kadar önemli bir faktör olduğunu da görmüş olduk. 1-2 maç dışında tempolu, keyif veren bir maç görmedim"

"EN HAZIR GALATASARAY"

"Şu ana kadar en hazır takım Galatasaray görünüyor. Galatasaray çok dinamik. Başakşehir - Galatasaray maçı fena değildi"

"Oyuncuların performansları da üst seviyede değil. İzleyenlerin keyif almayıp, kaçacağı bir dönem olabilir. Bizlerin de dikkat etmesi gerek"

"HANGİ OYUNCU NE KADAR FORMDA BİLEMİYORUZ"

"Milli maçlar 3 gün içerisinde oynanıyor. Biz daha önce en geç oynadık. Şimdi kampın en yakın günü oynadık. Yine kampımız var. Toplanıp gideceğiz. Rakibi analiz edip kendi oyununuzu oynamak için zamanınız yok"

"Ligler geç başladığı için hangi oyuncu ne kadar formda bilemiyoruz. Oyuncu tatilden gelmiş. İdman, maç yapmamış, transfer yapmamış. Cengiz’i ben biliyorum ama takımında idman yapma şansı olmadı. Hala devam edenler var. 4-5 oyuncunun transferi henüz olmadı. Olabilecek transferler var. Bu oyuncuların bazıları idman yapıyordu, bir kısmı gideceğini bildiği için idman yapmıyordu. Genç oyuncuları takımlarında çalıştığı için oynattım ama beni yanıltan o oldu"

"İkinci maçta iyiydik. Takım oyununda iyiydik. Savunma takımları başarılı gözüküyor ama uzun vadede başarılı olacaklarını sanmıyorum. İlk maçta oynatacağım maçları iki maç üst üste oynatmak istemiyordum. Sakatlık durumu da var. Biri de Çağlar'dı. Gruptan çıkmak tabii ki önemli ama hazırlık maçı aynı zamanda"

"Sosyal medyadaki birçok şeyin doğru olmadığını zaten biliyorum, doğru varsa da öğrenmek isterim. Sosyal medyanın şu andaki kullanış şekliyle yararından çok zararı olduğunu düşünüyorum"

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat! Pek önemsemiyoruz ama tırnaklarınızdaki bu değişikliklere dikkat!
Sivasspor'dan müthiş geri dönüşSivasspor'dan müthiş geri dönüş
Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!Formula 1 bileti nasıl alınır? Formula 1 biletleri ne kadar? İşte Biletix Formula 1 İstanbul bilet fiyatları detayları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Zor günler yaşayan Harika Avcı için ünlü isim devreye girdi
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Kurnaz pazarcı yakayı ele verdi! 'Pes' dedirten hile kamerada
Yıldız golcü Fenerbahçe'yi takip etti!
Yıldız golcü Fenerbahçe'yi takip etti!
Falcao öyle bir şey yaptı ki...
Falcao öyle bir şey yaptı ki...
Mandzukic ile her konuda anlaşma sağlandı!
Mandzukic ile her konuda anlaşma sağlandı!
Galatasaray maçına damga vurdu...
Galatasaray maçına damga vurdu...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Ezequiel Garay Süper Lig'e geliyor
Ezequiel Garay Süper Lig'e geliyor
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Çapalama makine modelleri ve fiyatları
Yeni sezonun fikstür çekimi belli oldu!
Yeni sezonun fikstür çekimi belli oldu!
Fatih Terim gidince Fenerbahçe şampiyon oluyor!
Fatih Terim gidince Fenerbahçe şampiyon oluyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Amatör maçlar ekim sonuna kadar ertelendi!
Amatör maçlar ekim sonuna kadar oynanmayacak!
Erman Toroğlu'ndan tepki: Madem hakemler şerefsiz, neden TFF'yi ibra ettiniz?
''Madem şerefsiz, neden ibra ettiniz!?''
ÖZET | BB Erzurumspor -Sivasspor maç sonucu: 1-2
Sivasspor'dan müthiş geri dönüş
ÖZET | Yeni Malatyaspor - Göztepe: 1-1
Malatyaspor , Göztepe'ye yine yenilmedi!
Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin Danny Welbeck harekatı
Beşiktaş ve F.Bahçe karşı karşıya
Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Mehmet Sepil'den seyircili maç açıklaması
Maçlar seyircili oynanacak mı? İşte o talep...
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.