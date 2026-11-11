SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Galatasaray'da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz"

Galatasaray'ın iç saha maçlarında yaşanan zemin sorunu Divan Kurulu'nun kasım ayı toplantısında yeniden gündeme geldi. Toplantıda Victor Osimhen'in sakatlığı üzerinden yapılan yorumlar ve maçların başka bir statta oynanması önerisi dikkat çekti.

Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın
Galatasaray'da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz"
Burak Kavuncu

Galatasaray'da uzun süredir tartışma konusu olan RAMS Park'ın zemini, Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında da gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Üyelerden gelen açıklamalarda hem zeminin futbolcular için oluşturduğu risk hem de Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

"BAŞKA STATTA OYNAYABİLİRİZ"

Galatasaray da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz" 1

Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, Galatasaray'ın saha zemini düzelene kadar iç saha karşılaşmalarını İstanbul'daki başka bir statta oynayabileceğini önerdi.

Zeminin yalnızca Galatasaraylı futbolcular için değil, tüm oyuncular açısından tehlike oluşturduğunu savunan Göknar, yaşanan olumsuzlukların ardından sahanın bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Galatasaray da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz" 2

Göknar, "Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN ALDIĞI PARAYI GERİ VERSİN"

Galatasaray da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz" 3

Toplantının en çok konuşulan açıklamalarından biri ise Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'dan geldi. Victor Osimhen'in sakatlığı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bolayır, Nijeryalı futbolcunun forma giyemediği maçlarda maaşını hak etmediğini savundu.

Bolayır, "Osimhen sakatlandı. O maçlara çıkmadığın zaman aldığın parayı geri vereceksin. Sen o günkü maaşını alamazsın, sakatlanma, dikkat et kendine. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum" sözleriyle dikkat çekti.

"OSIMHEN SAHA YÜZÜNDEN SAKATLANMIŞ, İNANMIYORUM"

Galatasaray da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz" 4

Zemin tartışmasına yeniden değinen Turcan Bolayır, Osimhen'in sakatlığının saha koşullarından kaynaklandığı yönündeki değerlendirmelere inanmadığını dile getirdi.

Coğrafya öğretmeni olduğunu da belirten Bolayır, zeminin geçirgenlik sorunu bulunduğunu savunarak saha koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolayır, "Osimhen saha yüzünden sakatlanmış. İnanmıyorum kardeşim, inanmıyorum. Balçık sahada 8 forma değiştiren futbolcular vardı. İsfendiyar Açıksöz ağabey fırtına gibiydi çamurlar içinde" ifadelerini kullandı.

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!"Emre Belözoğlu'ndan F.Bahçe'de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!"
Arda Güler'e tarihi teklif! Astronomik serbest kalma bedeliArda Güler'e tarihi teklif! Astronomik serbest kalma bedeli
Anahtar Kelimeler:
galatasaray zemin Rams Park Victor Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

Avrupa'da alarm! Halka 'sığınaklara gidin' çağrısı yapıldı: NATO savaş uçakları havalandı

HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

HABAŞ'ta hayatını kaybetmişti! Genç mühendisin elleri yanmış: "İş kazası dersen kovulursun"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

Rıdvan Dilmen ve Fatih Terim'den dev övgü! "Real Madrid onu alabilir"

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

İstanbul'un göbeğinde 4 bin 250 TL'ye oturuyordu! Mahkeme kararını verdi

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

50 bin TL'yi duyan harekete geçti: Bir bir kayıt yaptırıyorlar

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek

Akaryakıtta indirim: Bu gece değişecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
Künye İletişim Editoryal İlkeler Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.