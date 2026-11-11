Galatasaray'da zemin tartışması büyüyor! "Başka statta oynayabiliriz"

Galatasaray'da uzun süredir tartışma konusu olan RAMS Park'ın zemini, Divan Kurulu'nun kasım ayı olağan toplantısında da gündemin en önemli başlıklarından biri oldu. Üyelerden gelen açıklamalarda hem zeminin futbolcular için oluşturduğu risk hem de Victor Osimhen'in sakatlığı hakkında çarpıcı ifadeler kullanıldı.

"BAŞKA STATTA OYNAYABİLİRİZ"

Divan Kurulu Üyesi İbrahim Göknar, Galatasaray'ın saha zemini düzelene kadar iç saha karşılaşmalarını İstanbul'daki başka bir statta oynayabileceğini önerdi.

Zeminin yalnızca Galatasaraylı futbolcular için değil, tüm oyuncular açısından tehlike oluşturduğunu savunan Göknar, yaşanan olumsuzlukların ardından sahanın bir an önce iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Göknar, "Saha düzelene kadar İstanbul'da başka bir stadyumda maçlarımızı oynayabiliriz. Bu zeminde kime ne olacağı belli olmayacak" ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN ALDIĞI PARAYI GERİ VERSİN"

Toplantının en çok konuşulan açıklamalarından biri ise Divan Kurulu Üyesi Turcan Bolayır'dan geldi. Victor Osimhen'in sakatlığı üzerinden değerlendirmelerde bulunan Bolayır, Nijeryalı futbolcunun forma giyemediği maçlarda maaşını hak etmediğini savundu.

Bolayır, "Osimhen sakatlandı. O maçlara çıkmadığın zaman aldığın parayı geri vereceksin. Sen o günkü maaşını alamazsın, sakatlanma, dikkat et kendine. Bilmiyorum, böyle düşünüyorum" sözleriyle dikkat çekti.

"OSIMHEN SAHA YÜZÜNDEN SAKATLANMIŞ, İNANMIYORUM"

Zemin tartışmasına yeniden değinen Turcan Bolayır, Osimhen'in sakatlığının saha koşullarından kaynaklandığı yönündeki değerlendirmelere inanmadığını dile getirdi.

Coğrafya öğretmeni olduğunu da belirten Bolayır, zeminin geçirgenlik sorunu bulunduğunu savunarak saha koşullarının iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Bolayır, "Osimhen saha yüzünden sakatlanmış. İnanmıyorum kardeşim, inanmıyorum. Balçık sahada 8 forma değiştiren futbolcular vardı. İsfendiyar Açıksöz ağabey fırtına gibiydi çamurlar içinde" ifadelerini kullandı.