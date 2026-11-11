Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!"

Fenerbahçe'de yeni dönem hazırlıkları sürerken Emre Belözoğlu'nun kadro yapılanması ve Samandıra'daki çalışma düzeniyle ilgili düşünceleri ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın transferlerden oyuncuların pozisyonlarına kadar birçok konuda farklı planları olduğu öne sürüldü.

SAMANDIRA'DA SİL BAŞTAN YENİ DÜZEN!

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de göreve başlamadan evvel Samandıra'da daha önce görev yapmış bazı isimlerle çalışmak istemiyordu. Tecrübeli teknik adamın, mevcut yapılanmayı devam ettirmek yerine kendi ekibiyle göreve başlayarak yeni bir sistem oluşturmayı planladığı belirtildi.

Dirk Kuyt'ın teknik ekipten ayrılarak Fenerbahçe'ye veda etmesinin arkasında da bu nedenin yattığı öne sürüldü.

GUENDOUZI VE KANTE İÇİN FARKLI PLAN

Emre Belözoğlu'nun orta saha yapılanmasıyla ilgili düşünceleri de dikkat çekti. Matteo Guendouzi'yi N'Golo Kante'yi tamamlayacak doğru profil olarak görmediği öne sürülen teknik adamın, Fransız futbolcuyu 8 ve 10 numara pozisyonlarına daha yakın kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI TRANSFER PLANINI DEĞİŞTİREBİLİR

Marco Asensio'nun sakatlığının beklenenden uzun sürmesi halinde Fenerbahçe'nin santrfor transferine yönelebileceği belirtildi. İrfan Can'ın performansından memnun olunduğu, ihtiyaç halinde Mason Greenwood'un da bu bölgede değerlendirilebileceği aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Belözoğlu'nun Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan da hücum hattında faydalanmayı planladığı kaydedildi. Özellikle sol kanatta Kerem'i yeniden kazanmak istediği ve milli futbolcunun performansını yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AKE-SKRINIAR TERCİHİ

Savunma hattına ilişkin değerlendirmeleri de ortaya çıkan Belözoğlu'nun, Nathan Ake ile Milan Skriniar ikilisini yan yana oynatmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Belözoğlu, iki futbolcunun birlikte tercih edilmesi konusunda, "Bu transferleri ben yapmış olsaydım, Ake-Skriniar ikilisini düşünmezdim. Oraya daha hızlı bir stoper tercih ederdim" görüşünü dile getirdi.

Bu değerlendirmeyle birlikte Belözoğlu'nun savunmada hız ve atletizmi ön planda tutan farklı bir yapılanma düşündüğü öne çıktı.