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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!"

Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu'nun göreve gelmesiyle birlikte takımın geleceğine yönelik planlamalar da gündeme gelmeye başladı. Gazeteci Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı bilgilere göre Belözoğlu, Samandıra'da tamamen kendi ekibiyle yeni bir düzen kurmayı ve kadroda bazı değişikliklere gitmeyi hedefliyor.

Milan Skriniar

Milan Skriniar

SLO Slovakya
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Emre Belözoğlu'ndan Fenerbahçe'de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!"
Burak Kavuncu

Fenerbahçe'de yeni dönem hazırlıkları sürerken Emre Belözoğlu'nun kadro yapılanması ve Samandıra'daki çalışma düzeniyle ilgili düşünceleri ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın transferlerden oyuncuların pozisyonlarına kadar birçok konuda farklı planları olduğu öne sürüldü.

SAMANDIRA'DA SİL BAŞTAN YENİ DÜZEN!

Emre Belözoğlu ndan Fenerbahçe de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!" 1

Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Emre Belözoğlu, Fenerbahçe'de göreve başlamadan evvel Samandıra'da daha önce görev yapmış bazı isimlerle çalışmak istemiyordu. Tecrübeli teknik adamın, mevcut yapılanmayı devam ettirmek yerine kendi ekibiyle göreve başlayarak yeni bir sistem oluşturmayı planladığı belirtildi.

Dirk Kuyt'ın teknik ekipten ayrılarak Fenerbahçe'ye veda etmesinin arkasında da bu nedenin yattığı öne sürüldü.

GUENDOUZI VE KANTE İÇİN FARKLI PLAN

Emre Belözoğlu ndan Fenerbahçe de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!" 2

Emre Belözoğlu'nun orta saha yapılanmasıyla ilgili düşünceleri de dikkat çekti. Matteo Guendouzi'yi N'Golo Kante'yi tamamlayacak doğru profil olarak görmediği öne sürülen teknik adamın, Fransız futbolcuyu 8 ve 10 numara pozisyonlarına daha yakın kullanmayı düşündüğü ifade edildi.

ASENSIO'NUN SAKATLIĞI TRANSFER PLANINI DEĞİŞTİREBİLİR

Emre Belözoğlu ndan Fenerbahçe de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!" 3

Marco Asensio'nun sakatlığının beklenenden uzun sürmesi halinde Fenerbahçe'nin santrfor transferine yönelebileceği belirtildi. İrfan Can'ın performansından memnun olunduğu, ihtiyaç halinde Mason Greenwood'un da bu bölgede değerlendirilebileceği aktarıldı.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NU YENİDEN KAZANMAK İSTİYOR

Emre Belözoğlu ndan Fenerbahçe de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!" 4

Belözoğlu'nun Kerem Aktürkoğlu ve Oğuz Aydın'dan da hücum hattında faydalanmayı planladığı kaydedildi. Özellikle sol kanatta Kerem'i yeniden kazanmak istediği ve milli futbolcunun performansını yükseltmeyi hedeflediği ifade edildi.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN AKE-SKRINIAR TERCİHİ

Emre Belözoğlu ndan Fenerbahçe de sil baştan plan! "Ben olsam almazdım!" 5

Savunma hattına ilişkin değerlendirmeleri de ortaya çıkan Belözoğlu'nun, Nathan Ake ile Milan Skriniar ikilisini yan yana oynatmaya sıcak bakmadığı belirtildi.

Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığına göre Belözoğlu, iki futbolcunun birlikte tercih edilmesi konusunda, "Bu transferleri ben yapmış olsaydım, Ake-Skriniar ikilisini düşünmezdim. Oraya daha hızlı bir stoper tercih ederdim" görüşünü dile getirdi.

Bu değerlendirmeyle birlikte Belözoğlu'nun savunmada hız ve atletizmi ön planda tutan farklı bir yapılanma düşündüğü öne çıktı.

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