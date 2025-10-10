A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella'dan Bulgaristan maçı öncesi o soruya yanıt! "Türk vatandaşı olacak mısınız?"

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, rakibin güçlü ve zayıf yönlerine çalıştıklarını, yarın kazanmak istediklerini söyledi.

Vincenzo Montella, karşılaşmanın oynanacağı Vasil Levski Ulusal Stadı'ndaki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ZAYIF YÖNLERİNİ BİLİYORUZ"

Önemli bir maça çıkacaklarını belirten Montella, "Dikkatli bir şekilde dersimize çalıştık, öz güvenimizle beraber ne gerekiyorsa her şeyi yaptık. Yeni hocalarını da biliyoruz, geçmişine de baktık, ne tarz oyun sergilediğini de gördük. Stratejiyi belirlerken her zaman yaptığımız gibi rakibin güçlü ve zayıf yönlerini bilerek hareket ediyoruz. Elimizden geleni yaparak istediğimiz sonucu almak istiyoruz." dedi.

Teknik direktör değişikliğinin Bulgaristan'a olumlu yansıyabileceğini aktaran İtalyan teknik adam, "Yeni hoca, yeni bir heyecan getireceğini hepimiz biliyoruz, son bir fırsat olarak düşündüklerini de biliyoruz. Çok sıcak bir atmosferde karşılaşacağımızı da biliyoruz. Genel olarak yetenekli oyunculardan oluşan bir kadrosu var, çok kompakt oynayan bir takım ama biz yarın ne gerekiyorsa yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"BİR İLKE İMZA ATMAK İSTİYORUZ"

Montella, Bulgar bir basın mensubunun Türkiye'nin Bulgaristan ile oynadığı maçlarda deplasmanda başarılı olamadığını hatırlatması üzerine, "İstatistiklerin bizden yana olmadığını biz de gördük. 10 mağlubiyet, 6 galibiyet olması gerekiyor. Geldiğimden bu yana birçok ilke imza atık, tarihi değiştirmek istiyoruz. Yarın yine bir ilke imza atmak isteriz." şeklinde konuştu.

CAN UZUN SÖZLERİ...

İtalyan teknik adam, "Tüm Almanya, Can Uzun'u konuşuyor. Hatta bazı Alman yazarlar, milli takımları için kaçan fırsat yorumları yaptı. Can Uzun, Bulgaristan maçında süre alabilir mi?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Can Uzun çok iyi bir futbolcu, genç yeteneklerimizden biri. İkinci ligde oynarken milli takımda benimle oynamaya başladı. Ona ne kadar çok inandığımızı herkes biliyor diye tahmin ediyorum. Son 8 maçının 6'sına bizim ekipten 6 farklı göz onu seyretmeye gitti, ben de vardım aralarında. Ona olan inancımız çok büyük, o yüzden bazen bu tarz oyunlarda gazeteciler böyle başlıklar atmayı sever. Alman gazeteciler sanırım diğer oyuncularımızı es geçerek bu başlığı attılar, gerçekten bu konuda çok şanslıyız. Çok fazla ofansif oyuncumuz var."

"ÇIKARILMASI GEREKEN DERSLERİ ÇIKARDIK"

Vincenzo Montella, "İspanya karşısındaki ağır yenilgiden sonra takımın moral durumu nasıl? sorusunu ise "Çok negatif bir maçtı hepimiz adına. İlk dakikalar aslında iyi başladığımız bir maçtı yaklaşım olarak sonrasında iki gol yedikten sonra sanki inancımızı kaybettik gibi oldu, bu iyi değil. Böyle bir şeyin tekrarının olmasını hiç istemiyoruz. Bu maçı analiz ederken çok zorlandık, bu tarz sonuçlar çok can yakıcı, bu tarz sonuçları hiç sevmiyorum. Bu çok önemli bir ders oldu ama tarihimizde şöyle bir şey hatırlıyorum, 2002 Dünya Kupası öncesinde de ağır bir yenilgi gelmişti. Sonrasında milli takım muazzam bir Dünya Kupası geçirmişti. Avrupa Şampiyonası öncesinde de farklı bir skorla mağlup olmuştuk, sonrasında çok güzel bir Avrupa Şampiyonası geçirdik. Bu aslında bizim tarihimizde var, bazen bu tarz sonuçlar bizi farklı şekilde motive ediyor. Bütün çıkarılması gereken dersleri aldık, en iyisini yapmak için yarın sahada olacağız." şeklinde yanıtladı.

Montella, gruptaki ilk iki maçta takımın doğrularının ve yanlışlarının sorulması üzerine de "İlk maçta kırmızı karta kadar çok doğru yönettiğimiz bir maçtı, farklı bir deplasmanda, sıcak bir ortamda çok iyi giden bir maçtı. Kırmızı karttan sonra rakip oyun üstünlüğünü aldı ama agresif ve kompakt oynayan bir takım görüntüsü verdik. Rakibe çok şans vermedik. İspanya'ya karşı ilk dakikalar haricinde zaman zaman geri dönüş sinyalleri gördük ama genel olarak beraber aynı fikirde hareket edemedik. Mesafeleri kaçırdık, zorlu bir maç oldu, ders niteliğinde oldu. Yarın önemli maçta tekrar eskisi gibi agresif, kompakt oynayan, takım ruhunu sahaya yansıtan takımı görmek istiyoruz. Bunun için elimizden gelen her şeyi yapacağız." açıklamasında bulundu.

"BÜYÜK ONUR DUYARIM"

Vincenzo Montella, "Federasyon Başkanı, sizi Türk vatandaşı yapmaktan bahsediyor. Kendinize bir isim düşündünüz mü?" sorusuna ise "Gerçekleşirse çok büyük onur duyarım, bu benim için bir gurur meselesi. İsimle alakalı birkaç şakalaştığımız oldu ama resmiyet kazanmadığı sürece isim söylemiyorum." yanıtını verdi.