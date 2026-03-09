SPOR

SON DAKİKA | Galatasaray'da Lucas Torreira şoku! 'Özür dilerim' demişti ama Bielsa acımadı: Muslera detayı...

Galatasaray'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'nda bir kez daha büyük bir hüsran yaşadı! Geçtiğimiz günlerde teknik direktör Marcelo Bielsa'ya zeytin dalı uzatarak, yanlış anlaşılan sosyal medya paylaşımları için "Gerekirse özür dilerim" diyen 30 yaşındaki yıldıza kapılar yine kapandı. Bielsa, 35 kişilik geniş aday kadroya Torreira'yı dahil etmezken, Sarı-Kırmızılıların tecrübeli kaptanı Fernando Muslera ise listede yer aldı. İşte o şok edici kararın perde arkası...

Emre Şen
Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa'da Galatasaray formasıyla muazzam bir sezon geçiren, orta sahanın adeta kalbi olan Lucas Torreira, kulüp kariyerindeki bu yükselişi bir türlü milli takıma taşıyamıyor. Uruguaylı yıldız, teknik direktör Marcelo Bielsa ile arasındaki buzları eritmeye çalışsa da beklediği o müjdeli haberi yine alamadı.

ZEYTİN DALI UZATMIŞ, "ÖZÜR DİLERİM" DEMİŞTİ!

SON DAKİKA | Galatasaray da Lucas Torreira şoku! Özür dilerim demişti ama Bielsa acımadı: Muslera detayı... 1

Kariyerindeki en büyük hayallerinden birinin yeniden Dünya Kupası sahnesinde boy göstermek olduğunu her fırsatta dile getiren 30 yaşındaki yıldız futbolcu, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalarla dikkat çekmişti.

Bielsa ile kişisel bir sorunu olmadığını üstüne basarak vurgulayan Torreira, geçmişte sosyal medyada yaptığı ve yanlış anlaşıldığını düşündüğü bir paylaşım yüzünden biletinin kesilmiş olabileceğini belirterek, "Milli takıma dönmek istiyorum. Eğer ortada bir yanlış anlaşılma varsa, gerekirse özür dilemeye hazırım" ifadelerini kullanmış ve Arjantinli hocaya açık bir mesaj göndermişti.

BİELSA ACIMADI: 35 KİŞİLİK LİSTEDE YOK!

SON DAKİKA | Galatasaray da Lucas Torreira şoku! Özür dilerim demişti ama Bielsa acımadı: Muslera detayı... 2

Torreira'nın bu zeytin dalı ve açık özür çağrısı, anlaşılan o ki Marcelo Bielsa'nın katı kurallarını esnetmeye yetmedi. Uruguay Milli Takımı'nın, zorlu İngiltere ve Cezayir hazırlık maçları için açıklanan 35 kişilik geniş aday kadrosunda Lucas Torreira'nın ismine yine yer verilmedi.

MUSLERA KADRODA, TORREİRA'NIN İSTATİSTİKLERİ İSE ŞAŞIRTIYOR

SON DAKİKA | Galatasaray da Lucas Torreira şoku! Özür dilerim demişti ama Bielsa acımadı: Muslera detayı... 3

Torreira'nın dışarıda kaldığı listede, Galatasaray'ın efsanevi kaptanı Fernando Muslera ise kendisine yer bularak milli davet aldı.

Torreira'nın kadroya alınmaması, Galatasaray'daki harika istatistikleri göz önüne alındığında Uruguay basınında da tartışma yarattı. Sarı-Kırmızılı formayla bu sezon tam 36 resmi maça çıkan tecrübeli orta saha, takımına 3 gol ve 4 asistlik kritik bir skor katkısı sağlamıştı.

