A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi ilk maçında Galler ile berabere kaldı!

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup açılış maçında Galler ile Cardiff City Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

Mücadele başladığı gibi golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Karşılaşmanın 62. dakikasında Barış Alper Yılmaz ikinci sarı karttan kızararak oyun dışı kaldı.

Bu sonuçla birlikte turnuvaya 1 puanla başlayan Ay-yıldızlılar, bir sonraki maçta İzmir Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda İzlanda'yı konuk edecek.

BARIŞ ALPER YILMAZ KIZARDI

Bu kritik müsabakanın ikinci yarısında milliler, 10 kişi kaldı. Dakikalar 62'yi gösterdiğinde Barış Alper Yılmaz, rakibine yaptığı faulün ardından ikinci sarıdan kırmızı kart gördü. Barış Alper, İzlanda ile oynanacak bir sonraki maçta takımdaki yerini alamayacak.

HAKAN ÇALHANOĞLU YEDEK BAŞLADI

Milli takım teknik direktörü Vincenzo Montella, kaptan Hakan Çalhanoğlu'nu yedek başlattı. İtalyan teknik adam, Mert Günok, Kaan Ayhan, Çağlar Söyüncü, Abdülkerim Bardakçı, Zeki Çelik, Orkun Kökçü, İsmail Yüksek, Mert Müldür, Arda Güler, Kenan Yıldız, Barış Alper Yılmaz ilk 11'i ile mücadeleye başladı.

BAŞKAN İBRAHİM HACIOSMANOĞLU, KARŞILAŞMAYI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

A Milli Takım'ın Galler ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu tribünden izledi.

Başkan Hacıosmanoğlu, TFF başkanı seçildikten sonra oynanan ilk milli maçta tribündeki yerini aldı.

Hacıosmanoğlu, mücadeleyi A Milli Takımlar Sorumlusu Ceyhun Kazancı ve TFF Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte takip etti.