A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Sakatlığı belli oldu...

Brighton'da son olarak sakatlığından kaynaklı Manchester City karşısında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu belli oldu.

1 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. Milli yıldızın, 1 ay kadar formasından uzak kalması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun eğer ameliyat olmazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

PREMIER LİG'DE 1 GOLÜ BULUNUYOR

Bu sezon İngiliz ekibi ile 6 Premier Lig maçına çıkan milli oyuncu, 1 gol kaydetti. Öte yandan Kadıoğlu, son kazanılan Manchester City karşısında forma giyemedi.