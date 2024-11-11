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A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Sakatlığı belli oldu...

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.11.2024 19:00
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Sezon başında Fenerbahçe'den İngiliz ekibi Brighton'a rekor bonservis bedeliyle transfer olan Ferdi Kadıoğlu'nun sakatlık durumu belli oldu. Milli yıldızın sol ayak baş parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. İşte detaylar...

A Milli Takım ve Brighton'a Ferdi Kadıoğlu'ndan kötü haber! Sakatlığı belli oldu...
Ferdi Kadıoğlu

Ferdi Kadıoğlu

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Brighton & Hove Albion
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Brighton'da son olarak sakatlığından kaynaklı Manchester City karşısında forma giyemeyen Ferdi Kadıoğlu'nun sağlık durumu belli oldu.

1 AY UZAK KALMASI BEKLENİYOR

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Ferdi Kadıoğlu'nun sol ayak parmağı ekleminde kapsül yırtığı tespit edildi. Milli yıldızın, 1 ay kadar formasından uzak kalması bekleniyor. 25 yaşındaki oyuncunun eğer ameliyat olmazsa bu sürenin 2 ayı bulması bekleniyor.

PREMIER LİG'DE 1 GOLÜ BULUNUYOR

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Bu sezon İngiliz ekibi ile 6 Premier Lig maçına çıkan milli oyuncu, 1 gol kaydetti. Öte yandan Kadıoğlu, son kazanılan Manchester City karşısında forma giyemedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ferdi Kadıoğlu brighton ingiltere premier lig
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