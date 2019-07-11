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A Milli Takım yardımcı teknik direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa etti

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 11.07.2019 19:04 | Son Güncelleme

Son dakika haberine göre; A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu görevinden istifa etti.

A Milli Takım yardımcı teknik direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa etti

Milli takımda son dakika istifa depremi... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti.

NTV'ye konuşan Tayfur Havutçu, "Şenol Güneş hocama teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koyup benimle devam etmek istedi. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
tayfur havutçu şenol güneş a milli takım

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
vaaav ne deprem dikkat tusunami gelebilir
Depreme bak be....
para az geldi heralde bıde ailevi diyo sanki Uganda milli takimimda çalışıyo
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