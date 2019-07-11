A Milli Takım yardımcı teknik direktörü Tayfur Havutçu görevinden istifa etti

Milli takımda son dakika istifa depremi... A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş'in yardımcılarından Tayfur Havutçu, görevinden istifa etti.

NTV'ye konuşan Tayfur Havutçu, "Şenol Güneş hocama teşekkür ediyorum. Bana olan güvenini ortaya koyup benimle devam etmek istedi. Ancak ben, ailevi nedenlerden dolayı böyle bir karar aldım" ifadelerini kullandı.

