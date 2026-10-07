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Avrupa devleri Kenan Yıldız'ın peşinde: Juventus'tan rekor bonservis talebi

Juventus forması giyen milli futbolcu Kenan Yıldız, sergilediği performansla şimdiden Avrupa devlerinin radarına girdi. İtalyan kulübünün, sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 21 yaşındaki yıldız oyuncu için belirlediği bonservis bedeli dikkat çekti.

Avrupa devleri Kenan Yıldız'ın peşinde: Juventus'tan rekor bonservis talebi
Emre Şen
Kenan Yıldız

Kenan Yıldız

TR Türkiye
Yaş: 21 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Juventus
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Geçirdiği ameliyatın ardından rehabilitasyon sürecini sürdüren ve yaklaşık 3 hafta içinde sahalara dönmesi beklenen Kenan Yıldız, transfer pazarının en çok konuşulan isimleri arasına girdi. Corriere dello Sport'un haberine göre; Real Madrid, Bayern Münih ve Arsenal gibi dev kulüpler milli futbolcuyu transfer listelerine ekleyerek oyuncunun durumunu yakından takip etmeye başladı.

JUVENTUS'UN BEKLENTİSİ EN AZ 100 MİLYON EURO

Siyah-beyazlı kulüple sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden genç yetenek için Juventus yönetiminin tavrı da netleşti. İtalyan devinin, piyasadaki yoğun ilgi sonrasında Kenan Yıldız için en az 100 milyon euro seviyelerinde bir bonservis beklentisi olduğu ve bu rakamın altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacağı ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Kenan Yıldız bu sezon toplam 1 maçta forma giydi ve 69 dakika sahada kaldı.

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Anahtar Kelimeler:
Serie A Juventus Kenan Yıldız
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