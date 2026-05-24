SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takımda Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu!

Dünya Kupası öncesi tüm Türkiye tek yürek bu haberi bekliyordu! Dün milli takım kampında talihsiz bir sakatlık yaşayan Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’nun son durumu belli oldu.

A Milli Takımda Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu!
Burak Kavuncu
Kerem Aktürkoğlu

Kerem Aktürkoğlu

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası devler arenasına geri sayım sürerken, A Milli Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda şok bir sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, tüm futbolseverleri korkutmuştu. Fenerbahçe formasıyla sergilediği muazzam performansla milli takımın da Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından biri haline gelen yıldız oyuncunun sağlık durumu, yapılan detaylı tetkiklerin ardından resmiyet kazandı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KORKUTAN SAKATLIK! KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON DURUMU NETLEŞTİ...

A Milli Takımda Kerem Aktürkoğlu nun son durumu belli oldu! 1

Milli takım kampında dün yaşanan acı verici anın ardından sağlık heyeti adeta zamanla yarıştı. Dünya Kupası'na sayılı günler kala gelen bu haber, Fenerbahçe ve milli takım teknik heyetini alarma geçirmişti. Gazeteci Ertan Süzgün, turnuva öncesi planları altüst eden sakatlığın ardından Kerem’in sahalardan 10 gün uzak kalacağını duyurdu.

TURNUVANIN İLK MAÇLARINA YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

A Milli Takımda Kerem Aktürkoğlu nun son durumu belli oldu! 2

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %0,99 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0,99

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre, Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığının Dünya Kupası'nı tamamen kaçıracak kadar ciddi olmaması en büyük teselli oldu. Yaklaşık 10 günlük bir tedavi ve dinlenme sürecine ihtiyacı olan Fenerbahçeli yıldız, turnuvanın hemen öncesindeki son hazırlık mücadelelerinde riske edilmeyecek. Yoğun bir fizik tedavi programına alınacak olan başarılı hücumcunun, Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maçlara tamamen hazır olarak yetiştirilmesi planlanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hakan Safi'den Rafael Leao yalanlaması! "Hukuki süreç başlatılacak"Hakan Safi'den Rafael Leao yalanlaması! "Hukuki süreç başlatılacak"
İngiliz efsaneden flaş Osimhen çağrısı: "Türkiye'nin çok üzerinde!"İngiliz efsaneden flaş Osimhen çağrısı: "Türkiye'nin çok üzerinde!"
Anahtar Kelimeler:
Kerem Aktürkoğlu Sakatlık son dakika dünya kupası fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

ABD medyası duyurdu! "ABD-İran savaşı bugün sona erecek"

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Adana'da 4,9 büyüklüğünde korkutan deprem!

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Mallorca küme düştü! Vedat Muriqi adım adım Türkiye'ye geliyor

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

Olay itiraf: "Sercan ile ilişkisi var diye..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

İslam Memiş mutlak butlan sonrası altın için rakam verdi: "1 gramı bile..."

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

Kuyumcuya koştular: Tercihler değişti 'Katlanarak artacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.