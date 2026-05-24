A Milli Takımda Kerem Aktürkoğlu'nun son durumu belli oldu!

Amerika'da düzenlenecek Dünya Kupası devler arenasına geri sayım sürerken, A Milli Takımımızın dün gerçekleştirdiği antrenmanda şok bir sakatlık yaşayan Kerem Aktürkoğlu, tüm futbolseverleri korkutmuştu. Fenerbahçe formasıyla sergilediği muazzam performansla milli takımın da Dünya Kupası'ndaki en büyük kozlarından biri haline gelen yıldız oyuncunun sağlık durumu, yapılan detaylı tetkiklerin ardından resmiyet kazandı.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ KORKUTAN SAKATLIK! KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN SON DURUMU NETLEŞTİ...

Milli takım kampında dün yaşanan acı verici anın ardından sağlık heyeti adeta zamanla yarıştı. Dünya Kupası'na sayılı günler kala gelen bu haber, Fenerbahçe ve milli takım teknik heyetini alarma geçirmişti. Gazeteci Ertan Süzgün, turnuva öncesi planları altüst eden sakatlığın ardından Kerem’in sahalardan 10 gün uzak kalacağını duyurdu.

TURNUVANIN İLK MAÇLARINA YETİŞMESİ HEDEFLENİYOR

Ertan Süzgün’ün aktardığı bilgilere göre, Kerem Aktürkoğlu’nun sakatlığının Dünya Kupası'nı tamamen kaçıracak kadar ciddi olmaması en büyük teselli oldu. Yaklaşık 10 günlük bir tedavi ve dinlenme sürecine ihtiyacı olan Fenerbahçeli yıldız, turnuvanın hemen öncesindeki son hazırlık mücadelelerinde riske edilmeyecek. Yoğun bir fizik tedavi programına alınacak olan başarılı hücumcunun, Dünya Kupası grup aşamasındaki kritik maçlara tamamen hazır olarak yetiştirilmesi planlanıyor.