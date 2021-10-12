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A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar? İşte tüm olasılıklar...

12.10.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Deplasmanda Letonya'yı 2-1 mağlup eden A Milli Futbol Takımımız, 2022 Dünya Kupası'na katılma umutlarına son maçlara taşıdı.

A Milli Takımımız gruptan nasıl çıkar? İşte tüm olasılıklar...

Avrupa Elemeleri G Grubu'nda Hollanda'ya yenilmesinin ardından konuk ettiği Norveç ile berabere kalarak gruptan lider çıkma olasılığını azaltan Türkiye'nin, Letonya deplasmanda kritik bir galibiyete imza atmasına rağmen Dünya Kupası finallerine katılabilmesi için önünde zorlu bir yol bulunuyor.

Son iki haftasına girilen elemelerde G Grubu'nda 15 puanla 3. sırada yer alan A Milli Takım, finallere kalabilmek için 17 puanla ikinci Norveç ve 19 puanla lider Hollanda'nın sonraki maçlarda alacağı sonuçları bekleyecek.

Türkiye, son iki maçında sırasıyla evinde Cebelitarık ve deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak. Grup liderliği için büyük avantajı bulunan Hollanda, 9. haftada deplasmanda Karadağ'la, Norveç ise evinde Letonya'yla maça çıkacak. Grubun 10. ve son haftasında ise Hollanda, Norveç'i konuk edecek.

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GRUPTAN NASIL ÇIKARIZ?

Avrupa Elemeleri'nde 10 grupta mücadele edecek 55 takımdan 13'ü, maçların ardından 2022 Dünya Kupası'na katılma şansı elde edecek.

Gruplarını lider tamamlayan takımların doğrudan katılacağı FIFA Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 takım ise play-off turu maçlarının ardından belli olacak.

10 grup ikincisi ve UEFA Uluslar Ligi'nde Dünya Kupası vizesi alamayan en iyi dereceye sahip iki takımın katılacağı play-off turu maçlarının ardından Avrupa Elemeleri, son bulacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off maçlarının ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

NORVEÇ'İN KAYBINI BEKLEYECEĞİZ!

2 maçtan alınacak 6 puan, ilk etapta çok kritik olacak, elemeler 21 puanla tamamlanmış olacak.

Hollanda kalan 2 maçından ikisinden galip ayrılması durumunda grubu Türkiye'nin üstünde tamamlamayı garantileyecek. Norveç ise Letonya'yı yendiği takdirde son hafta Hollanda deplasmanına 20 puanla gidecek. Kazanırlarsa A Milli Takım veda edecek. Diğer türlü Play-Off yolu açılacak. Puan eşitliğinde ise iş averaja kalacak.

Milliler'in Katar yolu kendi performansından çok rakiplerinin alacağı sonuçlara göre şekillenecek.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Milli Futbol Takımı
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