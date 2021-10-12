Herkes Yusuf Yazıcı ile Rıdvan Yılmaz'ı konuşuyor

Letonya-Türkiye maçı öncesi Yusuf Yazıcı ile Rıdvan Yılmaz'ın ekranlara yansıyan görüntüsü dikkat çekti. Bir an ‘kavga mı ediyorlar' sorusu akıllara gelirken Yusuf Yazıcı'nın Rıdvan Yılmaz'ı motive ettiği gözlemlendi.

Lille forması giyen milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, Rıdvan Yılmaz'ı böyle motive etti.

"20 YAŞ DİŞİNE Mİ BAKIYOR ACABA?"

Lille forması giyen Yusuf Yazıcı, Beşiktaşlı Rıdvan Yılmaz'ı ilginç bir şekilde motive etti. İki futbolcunun o anları sosyal medyada gündem oldu. Yayıncı kuruluşun yorumcularından Alp Pehlivan "20 yaş dişine mi bakıyor acaba?" derken Tarık Üstün de "Herhalde 'Oyuna gireceksin ve gol atacaksın oğlum' diyor" yorumunu yaptı.



