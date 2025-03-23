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A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı! Macaristan'ı eleyen millilerimiz, Uluslar Ligi'nde A Kategorisine yükseldi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
23.03.2025 21:05
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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında deplasmanda Macaristan ile karşılaştı. 3-1 kazandığımız ilk maçın ikinci ayağında da aynı oyunu ortaya koyan millilerimiz rakibini 3-0 mağlup ederek Uluslar Ligi'nde en elit seviye olan A Ligi'ne yükseldi.

A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı! Macaristan'ı eleyen millilerimiz, Uluslar Ligi'nde A Kategorisine yükseldi

Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız, İstanbul’da 3-1 yendiği Macaristan’la rövanşta karşılaştı. Ay-Yıldızlılarımız, Puskas Arena’dan yine zaferle ayrılıp tüm Türkiye’yi sevindirmek istiyordu. Tıpkı ilk maç gibi üstün bir oyun koyan millilerimiz sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükseldi.

2 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

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Milli takımımızda perdeyi 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle açtı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Arda Güler müthiş bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin son anlarında Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı ve 3-0'la maçın skorunu belirledi.

3 SENEDİR YENİLMİYORLARDI

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Kendi evlerinde 3 yıldır yenilgi yüzü görmeyen Macaristan'ı 3-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden millilerimiz, müthiş bir galibiyet aldı.

A LİGİ'NE YÜKSELDİK

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Milli takımımız bu skorun ardından, turnuvadaki en elit lig olan A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

MACARLARDAN ÇİRKİN DAVRANIŞ

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Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.

Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

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A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.

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MS
Macaristan Macaristan
0 - 3
Türkiye Türkiye

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye milli takım
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