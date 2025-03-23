A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı! Macaristan'ı eleyen millilerimiz, Uluslar Ligi'nde A Kategorisine yükseldi

Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız, İstanbul’da 3-1 yendiği Macaristan’la rövanşta karşılaştı. Ay-Yıldızlılarımız, Puskas Arena’dan yine zaferle ayrılıp tüm Türkiye’yi sevindirmek istiyordu. Tıpkı ilk maç gibi üstün bir oyun koyan millilerimiz sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükseldi.

2 DAKİKADA 2 GOL GELDİ

Milli takımımızda perdeyi 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle açtı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Arda Güler müthiş bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin son anlarında Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı ve 3-0'la maçın skorunu belirledi.

3 SENEDİR YENİLMİYORLARDI

Kendi evlerinde 3 yıldır yenilgi yüzü görmeyen Macaristan'ı 3-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden millilerimiz, müthiş bir galibiyet aldı.

A LİGİ'NE YÜKSELDİK

Milli takımımız bu skorun ardından, turnuvadaki en elit lig olan A Ligi'ne yükselmeyi başardı.

MACARLARDAN ÇİRKİN DAVRANIŞ

Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.

Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.

TÜRK TARAFTARLAR MİLLİ TAKIMI YALNIZ BIRAKMADI

A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.

Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.

Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.