A Milli Takımımız tarihte bir ilki başardı! Macaristan'ı eleyen millilerimiz, Uluslar Ligi'nde A Kategorisine yükseldi

Tarihinde ilk kez Uluslar Ligi A Ligi’ne yükselmeyi hedefleyen A Milli Takımımız, İstanbul’da 3-1 yendiği Macaristan’la rövanşta karşılaştı. Ay-Yıldızlılarımız, Puskas Arena’dan yine zaferle ayrılıp tüm Türkiye’yi sevindirmek istiyordu. Tıpkı ilk maç gibi üstün bir oyun koyan millilerimiz sahadan 3-0 galibiyetle ayrılarak A Ligi'ne yükseldi.
Milli takımımızda perdeyi 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle açtı. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Arda Güler müthiş bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Mücadelenin son anlarında Abdülkerim Bardakcı sahneye çıktı ve 3-0'la maçın skorunu belirledi.
Kendi evlerinde 3 yıldır yenilgi yüzü görmeyen Macaristan'ı 3-0 gibi tarihi bir skorla mağlup eden millilerimiz, müthiş bir galibiyet aldı.
Milli takımımız bu skorun ardından, turnuvadaki en elit lig olan A Ligi'ne yükselmeyi başardı.
Macar taraftarlardan, karşılaşma öncesindeki seremonide Türk Milli marşı okunurken ıslık sesleri yükseldi.
Puskas Arena'da İstiklal Marşı boyunca ıslık sesleri devam etti.
A Milli Futbol Takımı'nın, Macaristan ile deplasmanda oynadığı mücadelede Türk taraftarlar ay-yıldızlı ekibi yalnız bırakmadı.
Ay-yıldızlı taraftarlar, 67 bin seyirci kapasitesine sahip Puskas Arena'da kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu.
Karşılaşma Macaristan'ın oynadığı 1001. resmi maç olarak kayıtlara geçti.
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