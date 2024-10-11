A Milli Takımımız tek golle güldü! Uluslar Ligi'nde Karadağ'ı 1-0 mağlup ederek liderliğini perçinledi

A Milli Futbol Takımı'mız Uluslar B Ligi 4. Grup üçüncü maçında Karadağ ile Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda kozlarını paylaştı.

Karşılaşmayı Millilerimiz 1-0 kazanarak puanını 7'ye yükseltti. Ay-yıldızlılarımıza galibiyeti getiren golü İrfan Can Kahveci kaydetti.

Montella ve öğrencileri grupta daha önce Galler ile berabere kalırken İzlanda'yı da mağlup etmişti.

Grubun bir diğer karşılaşmasında ise İzlanda ile Galler 2-2 berabere kaldı.

OYUNA GİRDİ SKORU DEĞİŞTİRDİ

Dakikalar 69'u gösterdiğinde karşılaşma 0-0 devam ederken Kerem Aktürkoğlu'nun yerine oyuna dahil olan Kenan Yıldız ceza sahası içerisinde topla buluştu. Kusursuz bir dönüşle yaptığı vuruş direkten döndü. Dönen topa çizgide dokunan İrfan Can Kahveci takımımızı 1-0 öne geçirdi.

MONTELLA'NIN TERCİHİ

Türkiye Teknik Direktörü Montella mücadeleye Uğurcan Çakır, Mert Müldür, Melih Demiral, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Yunus Akgün, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz 11'iyle başladı.

KAPALI GİŞE

Türkiye ile Karadağ arasında oynanacak maça taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın biletlerine tüm taraftarlar ilgi gösterirken 33 bin 919 kapasiteli stadyum için satışa çıkarılan biletlerin hepsi tükendi.