A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Kadroda yer alan isimler şöyle:
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır,
Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram
Orta Saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, MahmutTekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci
Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman
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