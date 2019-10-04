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A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 04.10.2019 20:24 | Son Güncelleme

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımımızın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımımızın EURO 2020 Elemeleri’nde Arnavutluk ve Fransa ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Kadroda yer alan isimler şöyle:

Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Sinan Bolat, Uğurcan Çakır,

Defans: Zeki Çelik, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Ömer Bayram

Orta Saha: Deniz Türüç, Efecan Karaca, Yusuf Yazıcı, Abdulkadir Parmak, Dorukhan Toköz, Emre Belözoğlu, MahmutTekdemir, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci

Forvet: Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Kenan Karaman

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Anahtar Kelimeler:
a milli takım EURO 2020 Elemeleri

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Muriqi’yi Türk yapmalıyız Burak yaşlanınca Cenk ile olmaz bu işler.
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