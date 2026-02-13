A Milli Takımımızın fikstürü belli oldu! İlk maç dev rakip

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın fikstürü belli oldu.
FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.
Ay-yıldızlıların, 1’inci Grup’taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:
25 Eylül Cuma
21.45 Türkiye - Fransa
28 Eylül Pazartesi
21.45 Türkiye - İtalya
2 Ekim Cuma
21.45 Belçika - Türkiye
5 Ekim Pazartesi
21.45 İtalya - Türkiye
12 Kasım Perşembe
20.00 Türkiye - Belçika
15 Kasım Pazar
22.45 Fransa - Türkiye
