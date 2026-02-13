SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım

A Milli Takımımızın fikstürü belli oldu! İlk maç dev rakip

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta mücadele edecek Türkiye’nin fikstürü açıklandı. İşte detaylar...

A Milli Takımımızın fikstürü belli oldu! İlk maç dev rakip
Cevdet Berker İşleyen

UEFA Uluslar A Ligi 1’inci Grup’ta Fransa, İtalya ve Belçika ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı’nın fikstürü belli oldu.

FIFA'nın uluslararası maç takviminde yapmış olduğu değişiklik doğrultusunda, turnuvanın lig aşamasındaki ilk dört maç, Eylül ayı sonu ile Ekim ayı başında verilecek tek bir milli maç dönemi içerisinde oynanacak. Gruplardaki son iki maç ise Kasım ayında yapılacak.

Ay-yıldızlıların, 1’inci Grup’taki maç tarihleri ve saatleri şöyle:

25 Eylül Cuma

21.45 Türkiye - Fransa

28 Eylül Pazartesi

21.45 Türkiye - İtalya

2 Ekim Cuma

21.45 Belçika - Türkiye

5 Ekim Pazartesi

21.45 İtalya - Türkiye

12 Kasım Perşembe

20.00 Türkiye - Belçika

15 Kasım Pazar

22.45 Fransa - Türkiye

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LeBron James'in bir kez daha NBA tarihine geçti!LeBron James'in bir kez daha NBA tarihine geçti!
Sinirden gözü döndü! G.Saraylı yıldız kendi taraftarına saldırdıSinirden gözü döndü! G.Saraylı yıldız kendi taraftarına saldırdı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fikstür UEFA Uluslar Ligi son dakika milli takım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

12 İlde 15 suç örgütüne dev operasyon!

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Trafikte bunları yapanlar yandı! TBMM'de kabul edildi

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Milli Takımımızın Uluslar Ligi'ndeki grubu belli oldu! Dev takımlar...

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

Hasan Can Kaya'nın uyuşturucu test sonucu belli oldu

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

11 ilde Maliye operasyonu! Onlarca vergi müfettişi gözaltında

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

"Bir tur daha aşağı inebilir" İslam Memiş önümüzdeki haftayı işaret etti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.