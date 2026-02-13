SPOR

Sinirden gözü döndü! Galatasaraylı yıldız kendi taraftarına saldırdı

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda deplasmanda Knack Roeselare’ye 3-2 kaybetti. Maçın son anlarında tribünden atılan ses bombası sonrası oyuncular ile taraftarlar arasında gerginlik yaşandı. Sarı-kırmızılılar, gruptaki kaderini son hafta belirleyecek.

Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray HDI Sigorta, CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’ndaki beşinci maçında deplasmanda Knack Roeselare ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı ekip, büyük çekişmeye sahne olan mücadelede rakibine 3-2 mağlup olarak kritik bir kayıp yaşadı.

SES BOMBASI ATILDI

Karşılaşmanın son bölümünde ise sahadaki rekabetin önüne tribünlerde yaşanan olaylar geçti. Galatasaraylı voleybolcular, tribünden gelen tepkiler sonrası kendi taraftarlarıyla sözlü tartışma yaşadı. Maçın bitimine yakın anlarda sarı-kırmızılı taraftarların bulunduğu bölümden atılan ses bombası, salonda kısa süreli paniğe neden oldu.

SU ŞİŞESİ FIRLATTI

Patlamanın ardından Galatasaraylı oyuncular ile tribündeki taraftarlar arasında tansiyon yükseldi. Özellikle Stephen Maar ve Roamy Alonso ile taraftarlar arasında sert diyaloglar yaşandı. Görüntülere yansıyan anlarda Roamy Alonso’nun tribünlere doğru dolu bir su şişesi fırlattığı görülürken, teknik heyetin araya girmesiyle olayların büyümesi önlendi.

Yaşanan mağlubiyetle birlikte gruptaki durumunu zora sokan Galatasaray HDI Sigorta, son hafta mücadelesinde kader maçına çıkacak. Sarı-kırmızılılar, 18 Şubat’ta deplasmanda Bogdanka Luk Lublin ile karşılaşarak grup aşamasını tamamlayacak. Bu mücadele, temsilcinin Avrupa’daki yolculuğunun geleceği açısından belirleyici olacak.

