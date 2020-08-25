A Milli Takımın 11 Kasım'da rakibi Hırvatistan

A Milli Futbol Takımı, 11 Kasım Çarşamba günü Hırvatistan ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye-Hırvatistan maçı, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.
Mücadelenin başlama saatinin ise daha sonra açıklanacağı duyuruldu.
Açıklamada, Türkiye-Hırvatistan mücadelesinin, 2021 UEFA Şampiyonlar Ligi finalinin yapılacağı Atatürk Olimpiyat Stadı'nda gerçekleştirilen kapsamlı yenileme çalışmalarının ardından oynanacak ilk milli maç olacağı da belirtildi.
Ay-yıldızlılar, bu maçın ardından UEFA Uluslar Ligi'nde 15 Kasım'da Rusya ile evinde, 18 Kasım'da ise deplasmanda Macaristan ile karşılaşacak.
Fenerbahçe'den forvete bir transfer daha
Trabzonspor'da flaş ayrılık! Avrupa'ya gidiyor...
İşte Beşiktaş'ın PAOK maçı muhtemel 11'i
Ronaldinho'nun esareti sona erdi!
G.Saray'a Şampiyonlar Ligi'nden 29.9 milyon euro
Yeni MHK başkanı belli oldu
G.Saray Falcao'nun vatandaşını transfer ediyor
PAOK'tan Beşiktaş'a mesaj: Kardeşim!
İşte Adil Rami'nin yeni takımı!
Fenerbahçe'nin yeni transferini İstanbul'da!
Mert Çetin, Hellas Verona'da
İşte Trabzonspor'un rakipleri
Okuyucu Yorumları 0 yorum