A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

Futbol A Milli Takımımızın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.
İşte aday kadro;
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.
Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.
Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç
Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.
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