SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Milli Takım
  4. A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 02.10.2020 18:28 | Son Güncelleme

Özel maçta Almanya, UEFA Uluslar Ligi'nde Rusya ve Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli takımımızın aday kadrosu açıklandı.

A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı

Futbol A Milli Takımımızın, Almanya, Rusya ve Sırbistan ile oynayacağı maçların aday kadrosu açıklandı.

İşte aday kadro;
Kaleciler: Mert Günok, Gökhan Akkan, Uğurcan Çakır.

Defans: Mehmet Zeki Çelik, Mert Müldür, Nazım Sangare, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Umut Meraş, Hasan Ali Kaldırım.

Orta Saha: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Ozan Tufan, Yusuf Yazıcı, Abdülkadir Ömür, Emre Kılınç

Forvet: Ahmed Kutucu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman.

asdasdasdasda


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı! Uyuşturucu bağımlısı papaz, 21 aylık bebeğe şeytan çıkarma ayini yaptı!
Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'in rakipleri kimler?
Türkiye 3 basamak gerilediTürkiye 3 basamak geriledi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
Güpegündüz rezalet! Çırılçıplak yüzüp cinsel ilişkiye girdiler
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
O firmanın ürünlerinde at eti çıktı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Beşiktaş transferde bombayı patlattı
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Emre Belözoğlu'nun yardımcısı belli oldu
Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu
Ümit Milliler tek golle kazandı
Ümit Milliler tek golle kazandı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Milliler, Macaristan'a mağlup oldu!
Türkiye - Macaristan | CANLI
Türkiye - Macaristan | CANLI
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
A Milli Takımın aday kadrosu açıklandı
Türkiye FIFA dünya sıralamasında 3 basamak geriledi
Türkiye 3 basamak geriledi
Milliler, Sırbistan maçına hazır
Milliler, Sırbistan maçına hazır
Dani Ceballos 1 yıl daha Arsenal'de
1 yıl daha Arsenal'de
Şenol Güneş, A Milli Takım'la 64. maçında
Güneş A Milli Takım'la 64. maçında
Ümit Milliler Andorra'yı tek golle mağlup etti
Ümit Milliler tek golle kazandı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.