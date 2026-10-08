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Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray başkanlığı açıklaması! Şartını açıkladı

Galatasaray'da başkanlık yarışıyla ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı kulüpte geçmiş dönemlerde önemli görevler üstlenen Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek'in adaylığına ilişkin tavrını net şekilde ortaya koydu.

Abdurrahim Albayrak'tan Galatasaray başkanlığı açıklaması! Şartını açıkladı
Burak Kavuncu

Galatasaray'ın eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, kulübün başkanlığına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı. Albayrak, Dursun Özbek'in aday olması halinde başkanlık için girişimde bulunmayacağını, Özbek'in aday olmaması durumunda ise göreve talip olacağını söyledi.

"DURSUN ÖZBEK OLDUĞU SÜRECE GÖREVE TALİP OLMAM"

Abdurrahim Albayrak tan Galatasaray başkanlığı açıklaması! Şartını açıkladı 1

Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre Abdurrahim Albayrak, Dursun Özbek'in başkanlığa aday olduğu sürece kendisinin herhangi bir girişimde bulunmayacağını ifade etti.

Özbek'e desteğini sürdüreceğini belirten Albayrak, başkanlık konusunda şu ifadeleri kullandı:

"Dursun Özbek olduğu sürece her zaman destek noktasındayım, göreve talip olmam. Eğer başkan Dursun Özbek aday olmazsa, o zaman göreve talip olurum."

GALATASARAY'DA UZUN YILLAR GÖREV YAPTI

Abdurrahim Albayrak tan Galatasaray başkanlığı açıklaması! Şartını açıkladı 2

Abdurrahim Albayrak, Galatasaray'da uzun yıllar farklı görevlerde yer aldı. 1992-1993 ve 1993-1994 sezonlarında altyapı başkanlığı yapan Albayrak, 2001-2002, 2011-2012 ve 2012-2013 dönemlerinde futbol şube sorumlusu olarak görev yaptı.

2014 yılında Duygun Yarsuvat başkanlığındaki yönetimde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Albayrak, 2011-2013 yılları arasında ise Ünal Aysal yönetiminde görev aldı.

2018-2021 ARASINDA İKİNCİ BAŞKANLIK YAPTI

Abdurrahim Albayrak tan Galatasaray başkanlığı açıklaması! Şartını açıkladı 3

Albayrak, 21 Ocak 2018'deki olağanüstü genel kurulda Mustafa Cengiz'i destekledi. Cengiz'in başkan seçilmesinin ardından Sportif AŞ Başkan Vekili olan Albayrak, 26 Mayıs 2018'de yeniden yönetime girdi ve Galatasaray İkinci Başkanlığı görevini üstlendi.

2021 yılına kadar görevini sürdüren Albayrak'ın yönetimde bulunduğu 7 farklı sezonun 5'inde Galatasaray futbol takımı şampiyonluk yaşadı.

Albayrak'ın son açıklamasıyla birlikte, Dursun Özbek'in adaylık kararı Galatasaray'daki olası başkanlık yarışı açısından daha da önem kazandı.

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Dursun Özbek Abdurrahim Albayrak galatasaray
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