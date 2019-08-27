A Milliler, Atlas Turnuvası'nda 3'üncü oldu

Maçın ilk periyodundan itibaren oyunun kontrolünü elinde bulunduran Türkiye, ilk çeyreği 21-12, devreyi de 40-22 önde kapattı. 2’nci yarıda da etkili oyununu devam ettiren Milliler, karşılaşmayı 87-59 kazanarak turnuvayı 3’üncü bitirdi.
Türkiye’de Ersan İlyasova ve Melih Mahmutoğlu 16'şar sayı kaydederken, Sertaç Şanlı 13, Yiğit Arslan ise 10 sayı ile mücadele etti. Hafif sakatlığı bulunan Scottie Vilbekin ise karşılaşmada süre almadı.
Türkiye, yarın FIBA Dünya Kupası’nda grup maçlarını oynayacağı Şangay kentine hareket edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında 1 Eylül Pazar günü Japonya ile karşı karşıya gelecek.
Bas Dost imzayı attı
Fenerbahçe için bomba iddia
Avcı’nın gençlik operasyonu
Sturridge ilk antrenmanına çıktı
Henry Onyekuru, Florya'yı ziyaret etti
Beşiktaş'tan bir sessiz harekat daha!
Trabzonspor'un bileği bükülmüyor
Muhammed Şengezer, Levante’ye yakın
Bursaspor’un yüzü gençleriyle gülüyor
Mehmet Topal için flaş iddia
Cengiz Ünder'den süper gol! Nefes kesen maç
Timo Werner’i bırakmadılar
Alper Potuk durmuyor
Oyununun geliri Bursaspor'a
Hakan Çalhanoğlu'na sürpriz talip
Bursaspor'a transfer müjdesi
Okuyucu Yorumları 0 yorum