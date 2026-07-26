Cristiano Ronaldo, Galatasaray'a rakip oldu!

Yeni sezon öncesi hücum hattının merkezine dünyaca ünlü bir ismi kazandırmak isteyen Galatasaray'a, Manchester United'ın yıldızı Bruno Fernandes transferinde dişli bir rakip çıktı. Sarı-kırmızılıların uzun süredir gündeminde yer alan 31 yaşındaki Portekizli on numara için Suudi Arabistan kulübü Al-Nassr harekete geçti.

RONALDO BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Bruno Fernandes'in Portekiz Milli Takımı'ndan yakın arkadaşı Cristiano Ronaldo, kulübü Al-Nassr yönetiminden yıldız futbolcunun transfer edilmesini talep etti. Suudi ekibinin Ronaldo'nun bu isteği sonrası resmi adımları atmaya hazırlandığı belirtildi.

Ronaldo'nun, vatandaşı olan tecrübeli oyuncuyu Suudi Arabistan'a gelmeye ikna etmek adına sürece doğrudan dahil olduğu ve Al-Nassr'ın projesini anlatarak transfer için yoğun çaba sarf ettiği kaydedildi. Böylece oyuncu için nabız yoklayan Galatasaray'ın karşısına mali gücünün yanı sıra Ronaldo kozunu da kullanan Al-Nassr çıkmış oldu.

İNGİLİZ BASINI: "MANCHESTER UNITED'DA KALACAK"

Transfer gündemini sarsan bu iddiaların yanı sıra İngiliz basınından farklı haberler de geliyor. Daily Express, The Sun ve CaughtOffside gibi mecralarda yer alan bilgilere göre; Bruno Fernandes'in ayrılık iddialarını rafa kaldırarak Manchester United'da kalma kararı aldığı öne sürüldü.

Portekizli yıldız ile İngiliz devi arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin devam ettiği, ancak henüz resmi imzaların atılmadığı ifade edildi.