Bursaspor Arda Turan'ın ekibi Shakhtar Donetsk ile golsüz berabere kaldı

Bursaspor, ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile Atatürk Spor Kompleksi Matlı Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Mücadelede iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca 90 dakika 0-0 sona erdi.

Yeşil-beyazlı taraftarlar, uzun bir aranın ardından yenilenen kadroyu görmek için tribünleri büyük ölçüde doldururken, yaz transfer döneminde takıma katılan isimler de ilk kez Bursaspor formasıyla taraftarın karşısına çıktı.

Ukrayna Premier Lig’de yılın teknik direktörü ödülünü alan Shakhtar Donetsk’i çalıştıran Arda Turan’a, Bursaspor taraftarları büyük sevgi gösterisinde bulundu. Bursasporlu taraftarlar, maç başlamadan önce Shakhtar Donetskli futbolcuları da tribüne çağırdı.