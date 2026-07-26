Tarık Papuççuoğlu Bodrum'da misafirhanede yaşıyor! "Gayrimenkullerimi dağıttım"

Son olarak başrolünde Kenan İmirzalıoğlu'nun yer aldığı "A.B.İ." dizisinde "Tahir Hancıoğlu" karakterine hayat veren Tarık Papuççuoğlu kısa süre önce bypass ameliyatı geçirmişti. Bodrum'da ameliyata alınan sanatçının, oldukça kritik geçen operasyon sırasında kalbine giden dört damarının birden değiştirilmişti.

Sağlık durumu iyi olan Tarık Papuççuoğlu çocuklarına yük olmamak için misafirhaneye yerleşmeye karar verdi.

Bu kararın sebebi ise usta oyuncunun çalıştığı ajansla yaptığı anlaşma. Ajans usta oyuncunun tüm masraflarını karşılıyor, misafirhane ajans tarafından karşılanıyor. Üstelik bu karar yeni bir karar değil. 15 yıldır oyuncu burada yaşıyor.

Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, “İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler” diyerek hayatını kolaylaştırmak adına Bodrum’da misafirhaneye yerleştiğini de açıkladı.

MAL VARLIĞINI ÇOCUKLARINA DAĞITTI

Tarık Papuççuoğlu "Gayrimenkullerimi çocuklarıma dağıttım, oturdum düşündüm. Çalışmaya devam ederken huzurevine yerleşmeyi düşündüm. Ben böyle düşünürken arkadaşım bana bu olaydan bahsetti, şirketle anlaşma yapıyorsanız o bütün masraflarınızı, her şeyi üstleniyor. Ajansımla böyle bir sözleşme yaptım. Gelen işlerden geliri kendisi alıp karşılığında her türlü yaşama konforunu sağlayacak. Buraya karar verdik. Burası bir misafirhane. Yaklaşık 15 senedir burada yaşıyorum. Çok memnunum. Huzurevinin mecburculuğu yok" dedi.

