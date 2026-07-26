Jamal Musiala iddiası gündem oldu! Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Musiala transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği öne sürüldü.

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.