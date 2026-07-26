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Jamal Musiala iddiası gündem oldu! Galatasaray'dan açıklama

Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edilmişti. Yapılan açıklamada Bayern Münih ile anlaşıldığı iddiasının doğru olmadığı aktarıldı.

Jamal Musiala iddiası gündem oldu! Galatasaray'dan açıklama
Recep Demircan

Galatasaray yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılıların Bayern Münih forması giyen Jamal Musiala'yı kadrosuna katmak üzere olduğu iddia edildi. Musiala transferinin kiralık olarak gerçekleşeceği öne sürüldü.

Jamal Musiala iddiası gündem oldu! Galatasaray dan açıklama 1

GALATASARAY'DAN AÇIKLAMA

Galatasaray söz konusu iddialarla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada "Sosyal medyada ve dijital platformlarda bugün çıkan Jamal Musiala ve Bayern Münih ile kulübümüzün anlaştığı haberleri doğru değildir. Kamuoyunun bilgilerine sunulur." ifadelerine yer verildi.

Jamal Musiala iddiası gündem oldu! Galatasaray dan açıklama 2

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galatasaray
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