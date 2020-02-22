A Spor'da Setanay Cankat'ın görevine son verildi

Setenay Cankat, resmi sosyal medya hesabından yaptığı 5 sayfalık açıklamada, A Spor'la iş akdinin feshedildiğini duyurdu. Setenay Cankat yaptığı açıklamada "7 Şubat 2020 tarihli yayın sonrası açıkça 'ayağımı denk almam' konusunda tehdit edildim. Bu durumu direkt olarak kurumdaki yetkili kişilerle paylaştım ve bir kadın olarak bu tehdit karşısında kendimi kötü hissettiğimi, gereğinin yapılmasını yetkililerden istedim. Fakat gereği yapılmadı. Sağlık sorunlarım sebebiyle raporlu olmama rağmen şahsıma bugün gönderilen ihtarnameyle A Spor tarafından iş akdimin feshedildiğini de siz değerli kamuoyuna bildirmek isterim" ifadelerini kullandı.

GÖKTUĞHAN ARGIN'IN DA İŞİNE SON VERİLMİŞTİ

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SETENAY CANKAT KİMDİR?

İzmir'de dünyaya gelen Setenay Cankat 31 Mayıs 1988 doğumludur. Anne tarafından Selanik göçmeni olan Setenay Cankat baba tarafından da Çerkez'dir. İsmi de Çerkez kökeninden gelmektedir. İlk ve orta öğretimini İzmir'de tamamlayan Setenay Cankat sonrasında ailesi ile birlikte İstanbul'a yerleşmiştir. İstanbul'a geldikten sonra Göztepe İhsan Kurşunoğlu Anadolu Lisesi ve Beykent Üniversitesi sinema televizyon bölümünde eğitimini tamamlamıştır. Bu sırada Vahide Altan Gördüm Akademi ve 35 Buçuk Sanat Evi'nde sahte sanatları ve oyunculuğu eğitimi almıştır.

Üniversite eğitimini üstün başarı belgesi ile tamamlayan Setenay Cankat ilk olarak ATV Haber'de stajyer olarak görev almıştır. Daha sonra ise ATV'nin A Haber bölümünde 2011 yılı itibarıyla muhabir olarak çalışmaya başlamıştır. Son görev yaptığı yer ise A Spor ekranında Akşam Sporu programıdır. Ünlü spiker ayrıca 2017 senesinde 6. Dijital Dünyanın Enleri Ödül Töreni'nde yılın en iyi spor spikeri olarak ödüle layık görülmüştür.