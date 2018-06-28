A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki son maçta Güney Kore'ye 2-0 yenilen bir önceki Dünya Kupası'nın şampiyonu Almanya gruptan çıkamayarak elenmişti.

Almanya'nın gruptan elenmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor muhabiri Rahmi Turan cinsiyetçi ifadeler kullanması üzerine tepki çekti.

Maçla ilgili konuşan Turan, "Bütün Almanya şokta ve Almanya'nın o yenilmezlik, dokunulmazlık ve müthiş futbol oyunu artık devrini kapatmış oldu. Her genç kızın başına gelebilecekler Alman Milli Takımı'nın da başına geldi. Ve böylece hayal kırıklığı içinde ülkelerine geri dönecekler. Onları burada maalesef çok kızgın bir taraftar grubu bekliyor" diye konuştu.

Rahmi Turan'ın cinsiyetçi sözleri Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

