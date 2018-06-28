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A Spor muhabirinden canlı yayında skandal sözler!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 28.06.2018 16:39 | Son Güncelleme

FIFA Dünya Kupası'nda Almanya'nın gruptan elenmesinin ardından canlı yayından skandal bir yorum yapıldı. A Spor'un muhabiri Rahmi Turan'ın cinsiyetçi sözleri büyük tepki çekti.

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda F Grubu'ndaki son maçta Güney Kore'ye 2-0 yenilen bir önceki Dünya Kupası'nın şampiyonu Almanya gruptan çıkamayarak elenmişti.

Almanya'nın gruptan elenmesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan A Spor muhabiri Rahmi Turan cinsiyetçi ifadeler kullanması üzerine tepki çekti.

Maçla ilgili konuşan Turan, "Bütün Almanya şokta ve Almanya'nın o yenilmezlik, dokunulmazlık ve müthiş futbol oyunu artık devrini kapatmış oldu. Her genç kızın başına gelebilecekler Alman Milli Takımı'nın da başına geldi. Ve böylece hayal kırıklığı içinde ülkelerine geri dönecekler. Onları burada maalesef çok kızgın bir taraftar grubu bekliyor" diye konuştu.

Rahmi Turan'ın cinsiyetçi sözleri Twitter kullanıcıları tarafından tepki çekti.

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Anahtar Kelimeler:
dünya kupası Almanya Rahmi Turan

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
İroni yapmış adam, ne var bunda :))
Şaşırdım desem yalan olur onlar icin cok normal yalama bir kanal muhabiri yalayarak iş yapar
Çok gerice konuşmuş ...!
BU KİM BU. NE BUNU NİYE YAPIYOR ANLAYAN VAR MI.
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