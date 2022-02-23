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AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı

23.02.2022 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AA muhabiri Ferdi Akıllı, kabri başında anıldı

Zonguldak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle tedavi gördüğü hastanede kalbinin durması üzerine hayatını kaybeden Anadolu Ajansı (AA) muhabiri Ferdi Akıllı, vefatının 1. yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Törene, yaklaşık 12 yıl AA'da görev yapan Akıllı'nın, annesi Nazmiye, babası Cevat, kardeşi Ferda ve kızı Asel Akıllı ile yakınlarının yanı sıra AA Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu ve Zonguldak Gazeteciler Cemiyeti (ZGC) Başkanı Derya Akbıyık ve meslektaşları katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi, Akıllı'nın mezarına karanfil bırakıldı.

Velioğlu, yaptığı konuşmada, Akıllı ile 5 yıl çalışma imkanı bulduğunu belirterek, "Hiçbir zaman birbirimizin kalbini kırmadık, güzel bir iletişimimiz vardı. Maalesef erken yaşta kendisini kaybettik. Onu yaptığı işlerle fotoğraflarıyla görüntüleriyle hatırlıyoruz. Allah geride kalanlara sabır versin, mekanı cennet olsun. Buradaki kalabalık da onun ne kadar sevildiğini gösteriyor. Onu her zaman anmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ZGC Başkanı Akbıyık da meslektaşlarını hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirerek, "İyi ve ahlaklı bir gazeteciydi. Meslektaşlarımıza sabır diliyorum." dedi.

AA Sakarya Bölge Müdürü Velioğlu, merhum Ferdi Akıllı'nın çektiği "Zonguldak'ta günbatımı" fotoğrafını ailesine hediye etti.

Geçen yıl 11 Ocak'ta geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi gören Akıllı, 23 Şubat'ta gece saatlerinde kalbinin durması üzerine yapılan müdahaleye karşın kurtarılamamıştı.

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