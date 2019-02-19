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Aatif Chahechouhe 9 ay sonra gol sevinci yaşadı

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 19.02.2019 12:05 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor forması ile geçen hafta Bursaspor ağlarını havalandıran Aatif Chahechouhe, Süper Lig'de 9 ay sonra gol sevinci yaşadı. Deneyimli oyuncu, Karadeniz ekibinde 11'de çıktığı 4 maçta ise 3 galibiyet gördü.

Aatif Chahechouhe 9 ay sonra gol sevinci yaşadı

Geçtiğimiz hafta sonu deplasmanda Bursaspor'u 2-0 yenerek üst üste 3'üncü dış saha galibiyetini alan Çaykur Rizespor'da takımı adına ilk golü kaydeden Aatif, kendi adına da bu sezonki ilk golünü attı. Faslı futbolcu, Bursaspor maçında attığı gol ile birlikte Süper Lig'de 9 ay sonra gol sevinci yaşadı. Aatif Chahechouhe, Karadeniz ekibinde 11'de çıktığı 4 maçta ise 3 galibiyet gördü. Aatif, bu maçtan önce son olarak Fenerbahçe forması ile 2017/2018 sezonunun 33'üncü haftasında karşılaştıkları Karabükspor'a karşı gol atmayı başarmıştı.

YENİ TRANSFERLERDEN 4 GOLE KATKI

Öte yandan Çaykur Rizespor, ikinci devrede geride kalan 5 haftada da, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Bu gollerin 4'ünü ise devre arasında takıma katılan futbolculardan geldi. Yeni transferlerden Melnjak ve Nakoulma Akhisarspor'a, Aatif ve Azubuike ise Bursaspor'a karşı skor üretmeyi başardı.

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Anahtar Kelimeler:
Aatif Chahechouhe Çaykur Rizespor Bursaspor

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